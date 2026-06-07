Kadınlar İklim Krizinde Lider Olmalı - Son Dakika
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Kadınlar İklim Krizinde Lider Olmalı

07.06.2026 13:39
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Bakan Göktaş, Sıfır Atık Hareketi ve kadınların iklim politikalarındaki kritik rolünü vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Hareketine Liderlik Eden Kadınlar" oturumunda konuştu. Göktaş, iklim krizine karşı kadınların rolünün kritik olduğunu vurgulayarak, sıfır atık hareketinin küresel bir dönüşüm haline geldiğini söyledi.

Bakan Göktaş, konuşmasında iklim krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul, ortak evimiz dünyanın geleceği için çok önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Forumu 2026, dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiriyor" dedi. İklim krizinin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Göktaş, "İklim krizi sınırları aşıyor ve hiçbir ülkenin tek başına güvende olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

"Kadınlar dönüşümün merkezinde olmalı"

Kadınların iklim politikalarındaki rolüne dikkat çeken Göktaş, "Kadınlar iklim politikalarından çevre yönetimine, sıfır atıktan yeşil ekonomiye uzanan dönüşümün karar verici aktörleri olarak görmeliyiz" dedi.

OECD ve Birleşmiş Milletler verilerine değinen Göktaş, "Kadınların kamu karar mekanizmalarındaki varlığı daha güçlü iklim politikaları ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık hareketi 'küresel vizyon' haline geldi"

Türkiye'de yürütülen Sıfır Atık Hareketi'ne değinen Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık seferberliği artık küresel bir çevre vizyonu haline gelmiştir" diye konuştu.

"1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakanlık olarak yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Kadınların yeşil dönüşümdeki rolünü güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 81 ilde bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz ve bu kapsamda 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Sosyal hizmetlerde sıfır atık bilinci yaygınlaşıyor"

Sosyal hizmetlerde yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, "ADEM ve SODAM merkezlerinde sıfır atık doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz. Kadınlara ve ailelere yönelik eğitimlerle bu bilinci yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar ve kırılgan gruplar daha fazla etkileniyor"

İklim krizinin herkesi aynı şekilde etkilemediğini belirten Göktaş, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler çevresel krizlerden daha fazla etkilenebiliyor. Bu nedenle iklim politikalarında sosyal adalet perspektifini gözetiyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha yeşil ve dirençli bir toplum hedefliyoruz"

Konuşmasının sonunda Göktaş, "Birlikte daha yeşil, daha güçlü ve daha dirençli toplumlar inşa edeceğiz. Sıfır Atık Hareketi'nin tohumlarını sadece ülkelerimize değil, insanlığın ortak vicdanına ekiyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Çevre, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar İklim Krizinde Lider Olmalı - Son Dakika

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