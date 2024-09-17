Kadınlar Turşu Sofrası'nda Buluştu

Yerel

Yerleşik yabancılar 'turşu' kurdu

Rus, Ukrayna ve Moldovalı kadınlar bir araya gelerek geleneksel Türk Turşusu yapımını öğrendiler

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı kültürlerden gelen kadınlar Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden turşuyu birlikte kurarak "Turşu Sofrası" etkinliği gerçekleştirdi.

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği MAYDER, Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancı kadınlar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. MAYDER'deki etkinlikte, Rus, Ukraynalı, Türk ve Moldovalı kadınlar bir araya gelerek, geleneksel Türk Turşusu yapımını öğrendiler. Hem eğitici, hem de keyifli bir atmosferde geçen buluşmada yabancı uyruklu kadınlar, kış için hazırlanan turşuların eşler arasında büyük bir sevinç oluşturacağını dile getirdiler. Kadınlar, eşleri için lezzetli ve sağlıklı turşular hazırlayarak onlara sürpriz yaptılar. Bu özel günde kadınlar, farklı kültürlerin bir araya gelerek ortak bir mutfak kültürünü paylaşmalarının yanı sıra, birlik ve beraberlik mesajını da güçlü bir şekilde vurguladı.

"Dostluk köprüsü kuruldu"

Turşu yapımının ötesinde, sofralar arası dostane paylaşımlar ve kültürel etkileşimlerle, Manavgat'taki yerleşik yabancı kadınlar arasında güçlü bir dayanışma ve arkadaşlık bağı kuruldu. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği'nin bu anlamlı etkinliği, farklı milletlerden kadınların ortak bir amaç etrafında birleşerek, kültürel köprüler kurduklarının ve toplumsal bağları güçlendirdiklerinin güzel bir örneği oldu.