Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları

07.03.2022 17:12
Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda kadın kursiyerlere baklavacılık atölyesi açıldı.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda kadın kursiyerlere baklavacılık atölyesi açıldı. Baklava yapımını dikkatle izleyen kursiyerler, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısının püf noktalarını öğreniyor.

Düzce Belediyesinin özellikle kadınların meslek edinmesi ve kendilerini geliştirmeleri için açtığı kurslarda profesyonel eğitimlerin yanı sıra özel taleplere göre eğitimler de veriliyor. Pastacılık ve yemek eğitiminde profesyonel olarak baklava yapımı kursiyerlere anlatılıyor. Kursiyerlere klasik baklava ile farklı baklavaların yapım aşamalarını baştan sonra uygulayarak gösterilirken süreci dikkatle takip eden alan kursiyerler, merak ettikleri soruları da sorarak, baklava yapımının önemli noktalarını öğreniyor.

Profesyonel olarak 10 senedir baklava yapan ve eğitimler veren Emine Kocaman, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK) mutfağının çok iyi olduğuna dikkat çekerek, "Düzce Belediyesi atölyesinde kursiyerlere baklava hamurunu yapmayı ve baklava çeşitlerini gösterdim. Hazırladığımız hamurdan 5-6 çeşit baklava yapabilecekleri öğrendiler ve memnun kalıyorlar. Püf noktalarına değiniyoruz. Unumuzun protein değerleri, miktarı, gramını öğretiyoruz. Kursiyerlerime her zaman 'bugün sizin için bir adımdı ama bundan sonra benden daha iyi baklavalar yapacaksınız' diyorum. Kursiyerlerimin çok iyi baklava yapmaları beni gururlandırıyor. Ayrıca Yemek kurslarında profesyonelce yapılan baklava malzemeleri bulunmaz. Ama BELMEK'te bu malzemeleri bulduk. BELMEK yönetimini tebrik ediyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları
Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Düzce Belediyesinden öğrencilere yangın söndürme teknikleri Son dakika haber! Düzce Belediyesinden öğrencilere yangın söndürme teknikleri Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak

Düzce Belediyesi, Yemek Tarifi, Düzce, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement