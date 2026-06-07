Kadınlara Yönelik Çirkin Söylemlere Tepki - Son Dakika
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Kadınlara Yönelik Çirkin Söylemlere Tepki

07.06.2026 15:04
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Federasyon Başkanı Ayhan Arslan, kadınların etnik kimlikleri üzerinden küçümsenmesini kınadı.

Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan, son günlerde kamuoyuna yansıyan ifadelere tepki göstererek, "Hangi amaçla, hangi 'mizah' kılıfıyla söylenmiş olursa olsun; bir toplumun kadınlarını etnik kimlikleri üzerinden küçümseyen, rencide eden ve malzeme haline getiren bu çirkin söylemleri asla kabul etmiyoruz" dedi.

Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu ve paydaşları adına "Haddini aşanlara karşı tek ses, tek yüreğiz" başlığıyla yazılı bir basın açıklaması yayımlayan Genel Başkan Ayhan Arslan, sert ifadeler kullandı. Söylemlerin toplumsal barışı hedef aldığını belirten Arslan, ahlakın zenginlikle, yaşla ya da makamla ölçülemeyeceğini vurguladı.

"Kadınlarımız bir fıkranın mezesi değildir"

Genel Başkan Ayhan Arslan, yapılan açıklamaların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Rahmi Koç tarafından sarf edilen talihsiz ifadeler, Kürt kadınları başta olmak üzere tüm kadınlarımızın onuruna, gururuna ve toplumsal barışımıza yönelik açık bir saldırıdır. Hangi amaçla, hangi 'mizah' kılıfıyla söylenmiş olursa olsun; bir toplumun kadınlarını etnik kimlikleri üzerinden küçümseyen, rencide eden ve malzeme haline getiren bu çirkin söylemleri asla kabul etmiyoruz! Kadınlarımız, bir fıkranın mezesi ya da köhne önyargıların hedefi değil; başımızın tacı, geleceğimizin güvencesidir."

"O sözlere alkış tutanlar da en az söyleyen kadar suçludur"

Toplumsal barışın saygı, eşitlik ve insan onuruna duyulan hürmetle ayakta kalabileceğini hatırlatan Arslan, nüfuz sahibi kişilerin dilinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu ifadelere tepki gösterenlerin yanı sıra bu duruma sessiz kalan ve destekleyenler de şu sözlerle eleştirildi:

"Net bir şekilde ilan ediyoruz: Haddini aşan cümlelerin sahibinin mevkisi, makamı, serveti ya da toplum içindeki yeri ne olursa olsun; bizim nezdimizde zerre kadar değeri yoktur ve yok hükmündedir. Sadece söyleyeni değil, ortak olanları da kınıyoruz. O hadsiz, insanlık dışı espriye gevşek gevşek gülerek onay veren, alkış tutan o 'şakşakçılar' da en az o sözü söyleyen kadar suçlu, kirli ve toplum nezdinde mahkumdur."

"Herkes haddini ve yerini bilecektir"

Federasyon olarak misyonlarının dayanışmayı, kardeşliği ve toplumsal birlikteliği savunmak olduğunu aktaran Arslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler, ötekileştirmeyi reddeden, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini şiar edinmiş güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumlar arasına kin, nefret ve nifak tohumları ekmeye çalışan, fildişi kulelerinden insanları küçümseyen kim olursa olsun, karşılarında her zaman bizi bulacaktır. Hiç kimsenin bundan zerre kadar şüphesi olmasın. Topluma örnek olması gerekirken, ayrımcılığın ve saygısızlığın dili olan Rahmi Koç'u, Dost Dernekler Federasyonu paydaşlarımız, onurlu Kürt kadınları ve tüm ülke kadınları adına şiddetle kınıyoruz. Herkes haddini ve yerini bilecektir. Saygıyı, eşitliği ve insan onurunu ayaklar altına almanıza asla müsaade etmeyeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ayhan Arslan, Sivil Toplum, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlara Yönelik Çirkin Söylemlere Tepki - Son Dakika

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