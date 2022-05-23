Kadınların el emeği ürünleri, bu pazarda değerlenecek - Son Dakika
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Kadınların el emeği ürünleri, bu pazarda değerlenecek

23.05.2022 17:28
Kadınların el emeği ürünleri, bu pazarda değerlenecek

İncirliova'daki üretici kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satıp, aileleri ve il ekonomisine katkıda bulunmasını amaçlayan İncirliova Belediyesi, üretici pazarı projesi için düğmeye bastı.

İncirliova'daki üretici kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satıp, aileleri ve il ekonomisine katkıda bulunmasını amaçlayan İncirliova Belediyesi, üretici pazarı projesi için düğmeye bastı.

İncirliova Belediyesi, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına katkıda bulunmak ve ev ekonomilerine destek olmalarını sağlamak amacıyla örnek bir projeye için düğmeye bastı. Doğal beslenmek isteyen vatandaşlar tarafından üretici pazarlarının yoğun ilgi gördüğünün farkında olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Dereağzı Mahallesi'nde üretici pazarı oluşturulması için imar, fen işleri ve park-bahçeler müdürlüklerini görevlendirdi. Başkan Kaya'nın talimatı ile harekete geçen belediye ekipleri, söz konusu mahallede belediyeye ait 10 dönümlük arazi üzerinde yaklaşık 50 kadın üreticinin tezgah açabileceği pazar alanının yapımına başladı. Projede pazar alanının yanı sıra kafeterya, oyun parkı, mesire alanı ve otopark da bulunuyor. Yoğun tempoda çalışmaların devam ettiği proje alanında Başkan Kaya incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kaya, "Yaklaşık 50 kadın üreticimizin tezgah açabileceği Dereağzı Üretici Pazarımızın yapımına başladık. Üreten, aile ekonomisine destek olmak isteyen kadınlara desteğimiz sürecek, İncirliova'mız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kaya, "Dereağzı Mahallemizde 10 dönümlük alan üzerinde yapımına başladığımız ve İncirliovalı üretici kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergileyip satacağı Dereağzı Üretici Pazarı'mızın yapım çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Proje alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında personellerimizden bilgi aldık. Üretici Pazarı projemizin içerisinde, pazar alanının yanında çocuk oyun parkı, piknik alanı, otopark gibi geniş bir sosyal donatı alanı da yer alacak. İncirliova'mızın birbirinden lezzetli yöresel ve doğal ürünlerinin satılacağı pazardan alışverişlerini yapan vatandaşlarımız aynı zamanda çevredeki doğayla iç içe olan alanda piknik yapıp, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekler. İncirliova'mız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kadınların el emeği ürünleri, bu pazarda değerlenecek
Kadınların el emeği ürünleri, bu pazarda değerlenecek

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Kaynak: İHA

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