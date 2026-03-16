Kadir Gecesi Mesajı

16.03.2026 09:29
Müftü Fakirullahoğlu, Kadir Gecesi'nin önemini vurguladı ve yardımlaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, gecenin rahmet, mağfiret ve arınma vesilesi olduğunu belirtti.

Müftü Fakirullahoğlu, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade etti.

Kadir Gecesi'nin önemine değinen Fakirullahoğlu, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiğini hatırlatarak, Müslümanların bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tefekkürle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Fakirullahoğlu, mesajında yardımlaşma ve dayanışmanın önemine de dikkati çekerek, Ramazan günlerinin zekat, fitre ve hayır hasenatın artırıldığı günler olduğunu belirtti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve zulme maruz kalan Müslümanlar için de dua edilmesi gerektiğini ifade eden Fakirullahoğlu, özellikle Gazze ve Kudüs başta olmak üzere sıkıntı yaşayan insanların huzur ve esenliğe kavuşması temennisinde bulundu.

Fakirullahoğlu, mesajının sonunda başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, vatandaşları camilerde düzenlenecek programlara aileleriyle birlikte katılmaya davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

