Kadir Gecesi\'nde Camii Dolu: Sakal-ı Şerif İlgi Gördü

Kastamonu'da bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ni dolduran 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, dualar ederek namaz kıldı. Binlerce vatandaşın ellerini semaya açtığı Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - KASTAMONU