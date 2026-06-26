Kadir İnanır İçin Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika
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Kadir İnanır İçin Anma Töreni Düzenlenecek

26.06.2026 22:08
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, Pazar günü anma töreninin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için

Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili açıklamada bulunan yeğeni Levent İnanır, "Kadir İnanır'ın yıllar önce verdiği röportajda şunları söylemişti. 'Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak' demişti. Telefonlarımız durmuyor. Çok sevilen, çok özlenen bir insandı. Bu süreçte Bingöl'de bulundum, Diyarbakır'da bulundum film çekmek için. İnanın sokakta yürüyemiyordum. Bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Direndi, hastane sağ olsun, doktorlar sağ olsun. Hep beraber direndiler ama üst üste çok ağır sıkıntılar yaşamıştı. 8 yıl içerisinde bu kadar dayanabildi. Pazar günü bir tören yapılacak anma gibi bir şey yapılacak. Sonra Levent Barbaros Camii'nden kaldırılacak Pazar günü. Sonra da Ulus Mezarlığı'na defnedeceğiz. Büyük bir yıldız daha gökyüzünde yerini alacak. Son görüştüğüm entübe sürecinden önceydi. Direniyordu ama o da biliyordu. Espri yaptı burada neden yatırıyorsunuz kaldırın leventte yatırın. Hala espri yapabiliyordu. Çok yorulmuştu çok yıpranmıştı 3. pıhtı atması akciğerde ki sorun. Kendi de yorulmuştu kalbi de yorulmuştu mekanı cennet olsun" dedi.

Usta oyuncunun cenaze programını ise meslektaşı Menderes Samancılar açıkladı. Samancılar, "Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ı kaybettik. 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecektir. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin töreni sonrası Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadir İnanır İçin Anma Töreni Düzenlenecek - Son Dakika

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