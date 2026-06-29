Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı
29.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır, sevenleri tarafından dualarla anıldı ve mezarı çiçeklerle donatıldı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın, son yolculuğuna uğurlandığı Ulus Mezarlığı'ndaki kabri çiçeklerle donatıldı. Sevenleri mezarı başına gelerek dualar etti.

Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilen usta oyuncunun sevenleri, bugün de usta ismi yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen sevenleri, İnanır'ın kabri başında dualar etti.

Öte yandan sanatçının mezarını çiçeklerle donatıldı. Vatandaşlar, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, Türk sinemasına damga vuran büyük ustayı her zaman sevgi ve saygıyla anacaklarını ifade etti

"Kendisi çocukluğumuzun Yeşilçam kahramanı, onun filmleriyle büyüdük"

Usta oyuncunun hayranı Ergin Arslan, Kadir İnanır'ın filmleri ile büyüdüğünü söyleyerek, "Kendisi çocukluğumuzun Yeşilçam kahramanı, onun filmleriyle büyüdük. Buraya defnedildiğini öğrendik onu ziyaret edip bir dua okumak istedik. Allah mekanını cennet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün ülkemizin de başı sağ olsun. İyi bir insandı" dedi

"Yeşilçam'ın gerçekten büyük bir aktörünü, güzel bir insanını kaybettik"

İnanır'ın sevene Harun Üçer, büyük bir üstadı kaybettiklerini ifade ederek, "Dün kendisini defnettik buraya. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün ise sabah tekrar kendisini ziyarete geldim. Büyük bir üstadı, büyük bir oyuncuyu kaybettik. Yeşilçam'ın gerçekten büyük bir aktörünü, güzel bir insanını kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Yolum düştükçe kendisini ziyaret edeceğim inşallah" diye konuştu.

"O bizim için çok değerli aydın bir insandı"

Kadir İnanır'ın bir diğer hayranı Harbi Karataş ise kendisini için çok değerli bir insan olduğuna değinerek, "Kadir abinin bir hayranıyım. Bugün onun ziyaretine geldim. Kendisine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O bizim için çok değerli aydın bir insandı. Hepimizin sonu burası ama o her zaman içimizdedir. Biz her daima onu seveceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadir İnanır, Kültür Sanat, Magazin, Kültür, Sinema, Yerel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:34:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.