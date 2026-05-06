Kadir Koçabaş\'ın Saraçlık Mücadelesi

06.05.2026 00:59
Kadir Koçabaş, 48 yıldır sürdürdüğü saraçlık mesleğini yaşatmak için köpek tasması üretmeye başladı.

Osmaniye'de 48 yıldır saraçlık yapan Kadir Koçabaş, unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutabilmek için üretim çeşitliliğini artırarak köpek tasması da yapmaya başladı.

Osmaniye'de yaşayan 64 yaşındaki Kadir Koçabaş, yarım asra yaklaşan tecrübesiyle zorluklara rağmen üretime devam ederek saraçlık geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı saraçlık mesleğini yıllardır sürdüren Koçabaş, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlara rağmen mesleğini yaşatmak için çaba gösteriyor. Geleneksel olarak at koşum takımları ve deri ürünler üreten usta, günümüzde talebin azalmasıyla birlikte köpek tasması üretimine yöneldiğini belirtti. Saraçlık mesleğinin eski yoğunluğunu kaybettiğini ifade eden Koçabaş, "Eskiden at arabaları ve hayvancılık yaygındı, işlerimiz çoktu. Şimdi ise işler azaldı. Biz de ayakta kalabilmek için köpek tasması gibi farklı ürünler yapıyoruz" dedi.

"Eskiden saraçlık vardı, at arabaları, hamutlar, ağaç takımları yapıyorduk şimdi yular ve köpek tasması yapıyoruz" diyen Kadir Koçabaş, "48 seneden beri baba sanatını yürütmekteyim. Köpek tasması, inek yularları, atların hamlıklarını komple imalat bana aittir. Deri önlük, inşaat önlüğü gibi ürünlerin tamamı burada yapılmaktadır. Hepsini kendim, sanat olarak üretiyorum. Eskiden biz babamızın yanına geldiğimizde camız gönü keserdik. Camız gönünü kendimiz çıkarır, evde işlerdik kirece koyardık. Camız gönü 40 günde hazır hale gelirdi, ardından şaplama işlemini yapardık. Bu derileri yanık yağ ile yağlardık. Şimdi ise bunlar kalmadı. Günümüzde keten ve hazır deri kullanıyoruz, kiloyla alıp üretim yapıyoruz. Eskiden saraçlık vardı, at arabaları, hamutlar, ağaç takımları her şeyimiz vardı. Ama şimdi sadece köpek tasması ve yular yapımına kaldık. Osmaniye'de benden başka bu işi yapan yok. Büyükler biraz merak gösteriyor ama gençlerde ilgi yok. Evde de yerim var, boş zamanlarımda orada da yular ve köpek tasması yapıyorum. Köylere, köy muhtarlarına ve şehir içinden gelenlere satış yapıyorum gören alıyor" diye konuştu.

"Benden aldıkları 100 liralık ürünü petshop 600 liraya satıyor"

Malzemelerin kaliteli ve hakiki deriden olduğunu ifade eden Kadir Koçabaş, "Bu yüzden vatandaşlarımız gelsin, görsün, fiyatlara baksın ve ona göre alsın. Petshop geliyor benden alıyor gidiyorum bakıyorum benden aldığı 100 liralık malı adam 600 lira yazmış. Millete yazık ya. Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Şimdi ise bir müşteri gelsin, bir tasma alsın diye bekliyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

