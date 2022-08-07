Başkan Tarhan, yaylalara çıkarma yaptı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaylalarda bulunan vatandaşları ziyaret ederek Cumhur İttifakı ve MHP için destek istedi.

Kadirli halkının ağırlık olarak tercih ettiği yaylalar arasında olan Bağdaş, Ali Paşa, Elmacık, Sıyrıngaç ve Gögbüyet gibi yaylalar çıkarma yapan Başkan Ömer Tarhan, vatandaşlarla bir araya gelip yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulundu. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve MHP için de destek isteyen Başkan Tarhan, vatandaşların sorunlarını da dinleyerek çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Belediye tarafından Bağdaş Yaylasında düzenlenen yayla şenliklerine katılan Başkan Tarhan, halkın coşkusuna ortak oldu.

Canlı müzik, çocuk oyun gösterileri ile yarışmalar, nostaljik sinema ve ikramların yer aldığı "Yayla Şenliklerine" herkesi davet eden Başkan Tarhan, yayla ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. - OSMANİYE