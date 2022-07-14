Kadirli Belediyesi'nden '15 Temmuz Halk Koşusu'na davet - Son Dakika
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Kadirli Belediyesi'nden '15 Temmuz Halk Koşusu'na davet

14.07.2022 12:36
Kadirli Belediyesi'nden '15 Temmuz Halk Koşusu'na davet

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan '15 Temmuz Halk Koşusuna' tüm vatandaşları davet etti.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan '15 Temmuz Halk Koşusuna' tüm vatandaşları davet etti.

Kadirli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde '15 Temmuz Halk Koşusu' düzenlenecek. Sülemiş Çamlığı'nda düzenlenecek olan halk koşusuna Başkan Ömer Tarhan tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Tarhan, "Kadirli Belediyesi 15 Temmuz Halk Koşusu 15 Temmuz Cuma Günü Saat 08.30'da Sülemiş Çamlığı'nda düzenlenecek. Halk Koşusuna tüm hemşerilerimiz davetlidir" dedi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli Belediyesi'nden '15 Temmuz Halk Koşusu'na davet - Son Dakika

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