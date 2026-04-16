Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Esme Teyzeye Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar Sahip Çıktı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek geliri olan yaşlılık aylığıyla geçimini sağlayamadığını anlatan Esme Ağoğlu'na Kadirli Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Esme Ağoğlu'nu Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü birimi ile ziyaret etti. Olcar yaptığı açıklamada, "Kadirli Belediyesi olarak teyzemizin her istediğini yerine getireceğiz. Günlük ihtiyaçlarını da artık düzenli olarak karşılayacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan ve aldığı yaşlılık aylığıyla geçinemediğini ANKA Haber Ajansı'na anlatan Esme Ağoğlu'nun sesini Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar duydu. Ayrıca birçok hayırsever de Ağoğlu'na destek için ulaştı.

Başkan Olcar, Esme Ağoğlu'nu evinde ziyaret etti ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Olcar, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Esme Ağoğlu teyzemizi haberlerde gördük, onun üzerine Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzle beraber teyzemizi evinde ziyaret ettik. Eksiklerini, gediklerini, yapabileceğimizi listeledik. Kadirli Belediyesi olarak teyzemizin her istediğini yerine getireceğiz. Günlük ihtiyaçlarını da artık düzenli olarak biz karşılayacağız. Teyzemize geçmiş olsun. Teyzemiz yalnız değil, biz teyzemizin yanındayız. Kadirli'de sosyal belediyecilik olarak sadece Esme teyzeye değil, dokunabileceğimiz birçok vatandaşımıza da zaten dokunuyoruz. Sürekli de vatandaşlarımızla yan yanayız. Günlük 750 haneye, dezavantajlı vatandaşlarımızın evine yemeğini, ekmeğini gönderiyoruz. Ayrıca üç tane kent lokantamızla, bir tane AŞ evimizle burada Kadirlili hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz."

Belediye başkanına teşekkür eden Esma Ağoğlu ise, "Bana elinden geldiği kadar yardım yapsın, ne olur. Enerji yapılır, şu tüpüm dolarsa, yemek de her gün verilir getirirler. Ben dağ kadar memnunum. Aç yatmayayım diye bisküvi yedim, yoksa aç yatacaktım. Bisküviyi yiyip, yatarken haplarımı içtim. Teşekkür ederim başkanıma. Kazadan beladan korusun kuzumu. Nereden elini uzatırsa oradan Allah ona yardım etsin. Çok iyi bir insan, o benim oğlum" dedi.