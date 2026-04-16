Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Esme Teyzeye Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar Sahip Çıktı
Yaşlılık Aylığı ile Geçinen Esme Teyzeye Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar Sahip Çıktı

16.04.2026 11:07  Güncelleme: 12:03
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yalnız yaşayan Esme Ağoğlu'nun yaşlılık aylığıyla geçimini sağlayamadığını öğrenen Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, kadına sosyal yardımlarla destek olacağını açıkladı.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek geliri olan yaşlılık aylığıyla geçimini sağlayamadığını anlatan Esme Ağoğlu'na Kadirli Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Esme Ağoğlu'nu Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü birimi ile ziyaret etti. Olcar yaptığı açıklamada, "Kadirli Belediyesi olarak teyzemizin her istediğini yerine getireceğiz. Günlük ihtiyaçlarını da artık düzenli olarak karşılayacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan ve aldığı yaşlılık aylığıyla geçinemediğini ANKA Haber Ajansı'na anlatan Esme Ağoğlu'nun sesini Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar duydu. Ayrıca birçok hayırsever de Ağoğlu'na destek için ulaştı.

Başkan Olcar, Esme Ağoğlu'nu evinde ziyaret etti ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Olcar, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Esme Ağoğlu teyzemizi haberlerde gördük, onun üzerine Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzle beraber teyzemizi evinde ziyaret ettik. Eksiklerini, gediklerini, yapabileceğimizi listeledik. Kadirli Belediyesi olarak teyzemizin her istediğini yerine getireceğiz. Günlük ihtiyaçlarını da artık düzenli olarak biz karşılayacağız. Teyzemize geçmiş olsun. Teyzemiz yalnız değil, biz teyzemizin yanındayız. Kadirli'de sosyal belediyecilik olarak sadece Esme teyzeye değil, dokunabileceğimiz birçok vatandaşımıza da zaten dokunuyoruz. Sürekli de vatandaşlarımızla yan yanayız. Günlük 750 haneye, dezavantajlı vatandaşlarımızın evine yemeğini, ekmeğini gönderiyoruz. Ayrıca üç tane kent lokantamızla, bir tane AŞ evimizle burada Kadirlili hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz."

Belediye başkanına teşekkür eden Esma Ağoğlu ise, "Bana elinden geldiği kadar yardım yapsın, ne olur. Enerji yapılır, şu tüpüm dolarsa, yemek de her gün verilir getirirler. Ben dağ kadar memnunum. Aç yatmayayım diye bisküvi yedim, yoksa aç yatacaktım. Bisküviyi yiyip, yatarken haplarımı içtim. Teşekkür ederim başkanıma. Kazadan beladan korusun kuzumu. Nereden elini uzatırsa oradan Allah ona yardım etsin. Çok iyi bir insan, o benim oğlum" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Mert Olcar, Yerel Yönetim, Osmaniye, Kadirli, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
