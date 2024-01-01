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Kadirli'de asgari ücret zammına tepki: 'Maaş artıyor, fiyat da artıyor' - Son Dakika
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Kadirli'de asgari ücret zammına tepki: 'Maaş artıyor, fiyat da artıyor'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, asgari ücretin 17 bin 2 lira olmasıyla birlikte fiyatların da arttığını belirterek tepki gösterdi. Pazar tezgahlarındaki ürünlerin zamlanmasına da değinen vatandaşlar, zamlara alıştıklarını ve her gün yeni zamların geldiğini ifade etti.

01.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar asgari ücretin 17 bin 2 lira olmasıyla birlikte her şeye zam geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Yeni yılla birlikte fiyatların da arttığını ifade eden Mehmet Eker, "Ürünlere de yansıdı, 17 bin lira yetmez. İlaçlar çok pahalanmış. Hanımımın ilacına 250- 300 lira ilaç parası ödüyorum. Yeni yıl zamlarla geldi arkası önü de hiç yok. Bu işin içinden de hiç çıkılacağı yok. Vatandaşı boşuna oyalamasınlar" dedi. Pazar alışverişinde gelen Ahmet Zararsız ise "Maaş da artıyor, fiyat da artıyor" diye yakındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücrete gelen zam ve yeni yılla birlikte pazar tezgahlarındaki ürünlerin zamlanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

"MAAŞ ARTIYOR FİYATTA ARTIYOR"

Pazar alışverişinde gelen Ahmet Zararsız, "Maaş da artıyor, fiyat da artıyor. Yani ne maaş artsa ne de fiyat artsa, yerinde dursa daha güzel. Bu fiyat yükselmesinden faydalanan kişiler de oluyor. Yani hiç fiyatı artmayan malı 'ortalığı görmüyor mu' diyor. Kendi kafasından arttırıyor" dedi.

Mehmet Eker ise, "Ürünlere de yansıdı, 17 bin lira eline zaten geçmez çünkü bunun içerisinde vergi var şey var. İlaçlar çok pahalanmış. Ben yüzde 20 olarak ilacın parasını öderken, hanımımın ilacını çok yüksek en az 250 -300 lira ilaç parası ödüyorum, yüzde 20 ilaç parası ödüyorum. Nereden bu maaş eline 17 bin lira onlara geçecek? Mümkün değil. Akaryakıta her şeye zam geliyor. Vergi sistemin değişmiş vergiye zam geliyor. Yeni yıl zamlarla geldi arkası önü de hiç yok. Bu işin içinden de hiç çıkılacağı yok. Vatandaşı boşuna oyalamasınlar" diye konuştu.

"ZAMLARA ALIŞTIK ZATEN"

Bir vatandaş, "24 saatte 15 lira olan patatesi nasıl yiyeceğiz? 24 saatte 15 lira oldu. Pazar tezgahında hem de pazardayım. Adam saniyesinde takıyor hiç uzatmaları oynamıyor. Ürünlerin zamlanmaya da alıştık zaten. Her gün geliyor, her dakika geliyor. Mazota zam benzine zam gaza zam... Fukaraya bir şey yok tabi. Ne yapacak Kadirlili" şeklinde konuştu.

Kadirli\'de asgari ücret zammına tepki: \'Maaş artıyor, fiyat da artıyor\'
Kaynak: ANKA
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Osmaniye, Yerel, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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