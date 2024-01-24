 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadirli'de Benzine Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Kadirli'de Benzine Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammı vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, sürekli artan zamların maaşlara yansımadığını ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirtti.

24.01.2024 - 11:45,
Abone Ol

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen bir vatandaş, "Zamlar, acaba diyoruz ki 1-2 ay hayrını görür müyüz maaşa yapılan zammın ama maalesef yok yani. Görmeden gene geri gidiyor" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Benzin hariç aldığımız her hangi markette nerde indirim var onu kolluyoruz. Kolu komşu daha dün konuştuk komşumuzun bir durumu ile ilgili. Beraber gülüyoruz halimize" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammı vatandaşlar tepki gösterdi.

"SÜRPRİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Bir vatandaş, "Vallahi alıştık artık gerçekten yani ne düşünebiliriz ki? Zamlar, acaba diyoruz ki 1-2 ay hayrını görür müyüz maaşa yapılan zammın ama maalesef yok yani. Görmeden gene geri gidiyor" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Sürpriz bir şey değil. Neredeyse 3 yıldır özellikle bu sene son 1 yıldır hemen hemen her gün bir şeylere zam geliyor. Benzin hariç aldığımız her hangi bir şeyi markette nerde indirim var onu kolluyoruz. Kolu komşu daha dün konuştuk komşumuzun bir durumu ile ilgili. Beraber gülüyoruz halimize" ifadelerini kullandı.

Kadirli\'de Benzine Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Osmaniye, Zam, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Benzine Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kadirli'de Benzine Gelen Zamma Vatandaşlardan Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement