Haber: Burhan Demircioğlu
(OSMANİYE)- Kadirli'de dün akşam meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 21.45 sularında Şehit Halis Şişman Mahallesi Adana yolunda sebebi henüz bilinmeyen bir kavgada 3 kişinin kovaladığı 32 yaşındaki Mustafa Güler bıçaklandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.Ş. ile yanındaki 3 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › Kadirli'de Bıçaklı Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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