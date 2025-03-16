Kadirli'de Depremzedeler Su Sıkıntısı Çekiyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremzede konutlarında oturan vatandaşlar su sıkıntısı yaşıyor. Depremzede Mustafa Üstünel, "Bizim burada ne elektrik sıkıntımız ne de su sıkıntımız bitmiyor. Son bir haftadır suyumuz yok. Rezil oluyoruz. Bidon bidon, damacana damacana su taşıyoruz, parayla su alıyoruz" dedi. Gülsemin Üstünel ise "Şu halimizi görüyorsunuz, depremzedeyiz sözde. Rahat ederiz diye buraya geldik maalesef bu sefer de su mağdurluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe köyünde depremzede konutlarında oturan vatandaşlar bir haftadır sularının akmadığından yakınıyor. Ayrıca sanayi elektriği kullandıkları için yüksek faturalar geldiğini de belirteren depremzedeler, yetkililerden yardım istedi.

Depremzede Mustafa Üstünel, şunları söyledi:

"Eylül ayından beri buradayız. Bizim burada elektrik sıkıntımız ne de su sıkıntımız bitmiyor. Son bir haftadır suyumuz yok. Rezil oluyoruz bidon bidon damacana damacana su taşıyoruz, parayla su alıyoruz. Suyun bol olduğu bir memlekette yaşıyoruz, su bulamıyoruz. Kıtlık içerisindeyiz bildiğiniz yani çöle döndü zaten etraftan da görüyorsunuz. Bu kadar rezilliğe bir çare bulamadık. Su patlağı sorunu olabilir ama bir hafta sürmez bu. Doğal afet yok, yağmur yok, fırtına yok, sel yok böyle bir mevsimde bu kadar suyun gitmesi içler acısı, bir de şu mübarek ramazan ayında. Perişanız gördüğünüz gibi."

"Çarşıdan pazardan su toplayıp geliyoruz"

Mehmet Üstünel "Biz zaten depremzedeyiz, biz mağduruz. Bize su vermiyorlar, burada susuz perişan kaldık. Bize dediler ki 'Boru patlak. iki gün sonra üç gün, sonra dört gün' dediler ama bir hafta oldu daha su yok. Böyle çarşıdan pazardan su toplayıp geliyoruz, o da yetmiyor. Ramazan ayında zor zaten görüyorsun halimizi, burada perişanlığımızı" dedi.

Hasan Özdil ise şöyle konuştu:

"73 yaşındayım. Biz burada depremzedeyiz. Ben buraya geleli üç ay oldu. Üç aydan beri önce elektrik sıkıntısı şimdi de bir haftadır su sıkıntısı çekiyoruz. Her gün arıyoruz 'yarın' diyorlar.' Akşam gelir gece gelir...' Devamlı atlatma, başka bir şey yok. Şu anda suyumuz yok, işte çeşmelerimiz çekin bakın. Ayrıca burası sanayi elektriği. Şu anda da lambalarda göründüğü gibi dışarıda sokak lambaları yanıyor. Bunun parasını da bizden tahsil ediyorlar. Ben 11 bin 500 lira elektrik parası ödedim. Bu, sanayi elektriği kullandığımızdan dolayı. Bunun ayrımını yapmıyorlar veya yapamıyorlar. Aramadığımız kişi kalmadı. Meskene dönüştürmediler. Aynı şantiyenin çalıştığı gibi devam ediyor elektrik. Bununla bir türlü ilgilenen yok."

"Bir haftadır koktuk"

Gülsemin Üstünel ise "Şu halimizi görüyorsunuz, depremzedeyiz sözde. Rahat ederiz diye buraya geldik ama maalesef bu sefer de su mağdurluğu yaşıyoruz. Ramazan ayında bu rezillik çekilir mi, Allahaşkına. Bir çözüm, bir çare... Bir haftadır, koktuk. İşten geliyoruz su yok işe gidiyoruz su yok. Hava sıcak, ısındı. Şu rezilliğe kim katlanır? Kimse katlanmaz. Onun için bir an önce çare bulunsun lütfen" şeklinde konuştu.