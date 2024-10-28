Kadirli\'de Emlak Krizi

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır emlakçılık yapan Arif Atıcı, işlerini durma noktasına geldiğininden yakınarak, "Sektör dipte bu aralar. Pek ev alan yok, soran yok. Dün akşam da yine deprem oldu, komple durur beş altı ay. Olanlar faize yatırdı, olmayanlara da kredi yok, paraları yok alamıyorlar. On yıldan beri bu sene böyle oldu. Koronavirüste ev satışı vardı, bu, koronavirüsten daha kötü bu durum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır emlakçılık sektöründe çalışan Arif Atıcı, işlerin durma noktasına geldiğini ifade etti.

"Koronavirüsten daha kötü bu durum"

Emlakçı Arif Atıcı şöyle konuştu:

"10 yıldır Kadirli'de faaliyet gösteriyorum. Sektör dipte bu aralar. Pek ev alan yok, soran yok. Akşam da yine deprem oldu, komple durur beş altı ay. Olanlar faize yatırdı, olmayanlara da kredi yok, paraları yok alamıyorlar. 10 yıldan beri bu sene böyle oldu. Mesela koronavirüste ev satışı falan vardı, bu, koronavirüsten daha kötü bu durum. 2+1'ler metre karesi 18 bin lira, yani 100 metresi 1 milyon 800 bin lira. Kiralık ayda 10 bin lira en düşüğü. Ekonomik kriz etkiledi, barınma ile depremin alakası yok. İnsanların yemek gibi içmek gibi barınma ihtiyaçları da var zaten. Ben de anlamıyorum bu işi, nerde oturuyorlar ne yapıyorlar. ya da çoğu köylere gidip geliyorlar, ailelerinin yanında kalıyorlar. Gelenler pahalı diyorlar. 3- 4 tane ev satıyorduk, şimdi 6 ayda bir tane daha satamadık. Müteahhitler ayakta durursa zaten biz de ayakta duruyoruz. Önemli olan müteahhitlerin ayakta durması. Yapıyorlar hala ama bence maddi sıkıntı yaşıyorlar. Eskisi kadar inşaat yok zaten."