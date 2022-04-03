Kadirli'de günde 5 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika
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Kadirli'de günde 5 bin kişiye sıcak yemek

03.04.2022 12:58
Kadirli'de günde 5 bin kişiye sıcak yemek

Kadirli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Kadirli Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor. Günlük 3 çeşit olarak çıkartılan yemekler iftar saatine yakın bir zamanda sıcak olarak vatandaşlara servis ediliyor.

Kadirli Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Kazanlarda özenle hazırlanan çeşit çeşit yemekler aşevine gelemeyen vatandaşlar için iftara saatine yakın bir zaman kal sıcak olarak vatandaşlara servis ediliyor. Ramazan ayı boyunca 5 bin kişiye 3 çeşit yemek verileceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri ihmal etmeyeceklerini söyledi.

Ramazanın paylaşmak olduğunu belirten Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan. "Milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek Ramazan ayını karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Aşevin kapasitesini artırarak aşevimizde günlük 2 bin kişiye, iftara aşevimize gelemeyen 3 bin ailemizin de evlerine aşevimizde kendi aşçılarımız tarafından hazırlanan ve ekiplerimiz tarafından 3 çeşit sıcak yemeği 5 araç ve 15 personelle evlere götürüyoruz. Ayrıca saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında da evlere dağıtım yapıyoruz. İlçemizde hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ramazan pidesi ve Ramazan kolileri de dağıtacağız. Ramazan paylaşmaktır. Aşevimizde aşımızı paylaşırken bir yandan da ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize ramazan pidesi ve temel ihtiyaçlardan oluşan gıda kolilerimizi de ulaştıracağız" diye konuştu.

Başkan Tarhan, pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen Andırın Caddesi büyük iftar yemeğinin 26 Nisan'da düzenleneceğini belirtti. - OSMANİYE

Kadirli'de günde 5 bin kişiye sıcak yemek
Kadirli'de günde 5 bin kişiye sıcak yemek

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Ömer Tarhan, Engelli, Ramazan, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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