Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Temeli Atıldı

Kadirli\'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin Temeli Atıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı planlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan merkez, modern sosyal alanlarıyla 96 kişiye hizmet verecek.

28.04.2024 10:26
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı planlanan, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; 32 bin 153 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Yapımı planlanan huzurevi; 96 kişilik kapasitesiyle tek ve çift kişilik odaları, bocce alanı, süs havuzu, oturma alanları, kamelyalar ve hayvan barınakları gibi sosyal alanlarla modern bir şekilde ihtiyaçlara cevap verecek. Temel atma törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Bu Huzurevinin yapılmasını sağlayan o dönemin Bakanı olan hemşerimiz Sayın Derya Yanık Hanımefendi de bugün aramızda. Kendisine, kazandırdığı bu önemli yatırımdan dolayı bütün hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Osmaniye Özden Huzurevi Türkiye'nin en huzurlu, büyüklerimizin en mutlu olduğu huzurevlerinden birisi. Allah'ın izniyle bu huzurevimizi de sosyal donatılarıyla ihtiyaçlara cevap verecek, Türkiye'nin en güzel Huzurevine kavuşacağımıza inanıyorum. 96 büyüğümüz burada kalabilecek, huzur içinde yaşayabilecek. Büyüklerimizin huzur bulacağı bu yuvanın yapılmasını sağlayan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık yaptığı konuşmada, "Artan nüfus, eğitim, iş vesaire gibi çeşitli sebeplerle, çekirdek ailenin dağılması sebebiyle bakım merkezlerine giderek ihtiyaç daha artmaya başladı. Eskiden çoluğu çocuğu olmayan yahut bakmayan, çeşitli sebeplerle huzurevi ihtiyacı olurken bugün artık sosyal bir ihtiyaç olarak huzurevine ihtiyacımız var. Dolayısıyla artık bakımla, bakım merkezleriyle alakalı hem yaklaşım hem ihtiyaç biçimi de değişmeye başladı. Bölgesel hizmet verecek olması bakımından burada çok önemli bir merkezin temelini atmış olacağız. Huzurevimiz 96 büyüğümüze hizmet verecek. Odaların 48'i tek kişilik 24'ü çift kişilik. Çift kişilikler daha çok aileler için. Huzurevinin üzerine kurulduğu alanın genişliği 32 dönüm. Toplamda yaklaşık 9 bin 700 yani 10 Bin metrekare kapalı alan. Gayet büyük, güzel ve bütün hizmet amaçlarını karşılayacak bir alan kurmuş olacağız. Sosyal ve sportif alanlar özellikle çok rağbet gören bocce alanları, diğer spor alanları, büyüklerimizin oturup bir arada sohbet edebileceği sosyal alanlarla beraber inşallah çok güzel, çok amaca hizmet eden bir merkezi sadece Kadirli'mize değil bölgemize kazandırmış olacağız"dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dua okundu ve Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli protokol mensupları tarafından atıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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