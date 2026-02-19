Osmaniye'de Belediyenin İftar Yemeği Yoğun Talep Gördü: "En Son Ne Zaman Etli Yemek Yediğimi Hatırlamıyorum" - Son Dakika
Osmaniye'de Belediyenin İftar Yemeği Yoğun Talep Gördü: "En Son Ne Zaman Etli Yemek Yediğimi Hatırlamıyorum"

19.02.2026 22:53  Güncelleme: 09:02
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından verilen iftar yemeğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle et yemekleri almakta zorlanan bazı vatandaşlar, iftar yemeğinde sunulan etli menüye sevgi ile yaklaştı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından verilen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Kurbandan kurbana et yediğini söyleyen bir vatandaş, "Et alacak durumda değilim" derken, başka bir vatandaş ise "en son ne zaman etli yemek yediğini hatırlamadığını" söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aşevi önünde belediyenin verdiği iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi göstererek kuyruk oluşturdu. Yurttaşlar mercimek çorbası, pilav, güveç ve tatlıdan oluşan menüden memnuniyetini dile getirdi.

"Eti en son Kurban Bayramı'nda yemiştim"

Bir vatandaş şunları söyledi:

"İftara geldik, güveç var, pilav var, mercimek çorbası var, etli yemek yiyeceğiz. En son ne zaman etli yemek yediğimi hatırlamıyorum. Maddi durumum iyi değil, zayıf. Dua edeceğiz başkana, Allah razı olsun yemek veriyor, yediriyor. Eti Kurban Bayramı'nda yemiştim ondan başka yemedim ben."

Bir başka kent sakini de, "Allah razı olsun başkanımdan. Böyle adama ne diyelim ki? Çalışması güzel başkanımın. Yemek de güzel; pilav var, mercimek çorbası var, güveç var, ancak böyle olur. Mal etini alamıyoruz, tavuk eti alıyoruz ancak" dedi.

"Emekliyim ayakkabı boyacılığı yapıyorum"

Bir başka vatandaş da "En son ne zaman et yediğimi bilmiyorum ki unuttum, aradan zaman geçiyor. Maaşım 20 bin lira, emekli oldum Allah'a şükür. Çalışıyorum hala daha, ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Et alamıyoruz. Mümkün mü? Enflasyon başını almış gitmiş, mümkünatı yok" dedi.

Bir emekli de menüden memnuniyetini dile getirdi ve arada sırada et aldığını söyledi.

Yine et alamadığını söyleyen Kadirlili bir kişi, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayesinde et yiyeceğiz Allah izin verirse" dedi.

İftar yemeği alan bir başka yurttaş ise şunları söyledi:

"Ben çöpten, oradan, buradan, plastik, demir falan topluyorum; yevmiyem ya çıkıyor ya çıkmıyor. Ondan sonra eve geliyorum. Yemeği çok sevdim, süper, etli yemek, suyu var, çorbası var, hepsi var. Hiç et yiyormuyum ki? Bayramdan bayrama et yiyorum. Et alacak durumda değilim. Allah razı olsun başkanımız dört dörtlük."

"Geçen seneye oranla taleplerde artış var"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da eşiyle birlikte iftar için gelen ilçe sakinlerine bir süre yemek dağıttı.

Olcay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sosyal yardımlara ve ramazan yemeklerine taleplerin arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ortalama yüzde 25-30 seviyelerinde geçen seneye oranla yemek istek ve taleplerinde artış var. Bunun sebeplerinden bir tanesi et fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu söylendiğinden kaynaklanıyor. Vatandaş diyor ki 'Başkanım et fiyatları çok arttı, biz de etli yemek istiyoruz ramazanda. Bizler de 30 gün boyunca, ramazan ayı boyunca hem AŞ evimizde hem mahallelerde verdiğimiz yemeklerimizde etli yemek çıkaracağız. Vatandaşımızın yanında olacağız. Bugün ramazanın ilk günü olmasından kaynaklı birçok kişiye sesimizi duyuramadık ama buna rağmen ciddi bir kuyruk vardı, ciddi bir talep vardı. Yemeğini alıp evine giden insan sayısı da çok fazlaydı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, İftar, Yerel, Son Dakika

