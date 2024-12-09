Kadirli'de İkinci El Kıyafetlere Yoğun İlgi

Yerel

Netanyahu, Esad\'ın devrilmesine çok sevindi! İlk açıklamasında bir de çağrısı var

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el kıyafet satan esnaf, vatandaşların yoğun talep gösterdiğini ürünlerinin bir günde bittiğini söyledi. Esnaf İbrahim Gülmüş, "Vatandaş sıfır alamıyor. Sıfırı 2 bin lira, bin 500 lira, bizde 500 lira. Millet kapış kapış alıyor, bir gören ikinciye kalmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el kıyafet satan esnaf İbrahim Gülmüş, vatandaşların yoğun talep gösterdiğini ürünlerinin kısa sürede bittiğini ifade etti. Gülmüş, şöyle konuştu:

"Vatandaş sıfır alamıyor. Sıfırı 2 bin lira, bin 500 lira, bizde 500 lira. Seç al, bak al, beğen al. Yelek, pantolon, gömlek, takım elbise. Bunu akşama kadar satarım, elli mal getiriyorum bitirip eve gidip yatıyorum. Her pazarda Salı Pazarı, Cumartesi Pazarı, Pazartesi Pazarı bu pazarlarda eritiyorum malları. Millet kapış kapış alıyor, bir gören ikinciye kalmıyor. Geçen bir vatandaş geldi gömlekle geziyor kış günü, giy montunu git dedim 'borcumuz' dedi. Borcun yok dedim, bana dua et o yeter dedim. Millet alamıyor gücü yok."