Kadirli'de Kurban Satışları Düşük

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurbanlık satıcıları, müşteri sayısının artmamasından şikayet ediyor. Bir satıcı, emekli ve asgari ücretlilerin ekonomik durumlarının kurban kesmeye el vermediğini ifade etti.

Kadirli'de yaklaşan Kurban Bayramı'na rağmen besiciler kurban satışlarının düşük olmasından dert yandı. Besiciler, özellikle emekli ve asgari ücretlilerin fiyatları inceleyip çoğunlukla alışveriş yapmadan ayrıldığını belirtti.

Kurbanlık satışı yapan Batuhan Agaya, yaptığı açıklamada, 25 küçükbaş hayvandan sadece 5 tane satabildiklerini vurgulayarak, "Hayvanlar bir o kadar az olduğu gibi alıcı da yok. Pazar şu an durgun. Vatandaş fiyatı pahalı sınıyor. Hayvanlar güzel, yemi var, masrafı var ama bilmiyoruz yine de nasıl olur. Emekli de belli bir maaşları var, bütçeleri kurtarmıyor. O yüzden almaya güçleri yok, bakıyorlar gidiyorlar" dedi.