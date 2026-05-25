Kadirli'de Kurban Satışları Düşük - Son Dakika
25.05.2026 12:53
Osmaniye Kadirli'de besiciler, ekonomik koşullar nedeniyle kurbanlık satışlarının düştüğünden şikayet ediyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurbanlık satıcıları, müşteri sayısının artmamasından şikayet ediyor. Bir satıcı, emekli ve asgari ücretlilerin ekonomik durumlarının kurban kesmeye el vermediğini ifade etti.

Kadirli'de yaklaşan Kurban Bayramı'na rağmen besiciler kurban satışlarının düşük olmasından dert yandı. Besiciler, özellikle emekli ve asgari ücretlilerin fiyatları inceleyip çoğunlukla alışveriş yapmadan ayrıldığını belirtti.

Kurbanlık satışı yapan Batuhan Agaya, yaptığı açıklamada, 25 küçükbaş hayvandan sadece 5 tane satabildiklerini vurgulayarak, "Hayvanlar bir o kadar az olduğu gibi alıcı da yok. Pazar şu an durgun. Vatandaş fiyatı pahalı sınıyor. Hayvanlar güzel, yemi var, masrafı var ama bilmiyoruz yine de nasıl olur. Emekli de belli bir maaşları var, bütçeleri kurtarmıyor. O yüzden almaya güçleri yok, bakıyorlar gidiyorlar" dedi.



Pazarda satış yapan bir besici ise, "Satışlar gevşek, müşteri yok. Millet beklemede ama satılır satılmaz onu bilemeyiz. Vatandaşın bir şey dediği yok. Çünkü müşteri yok" diye konuştu.
Bölgedeki bir başka besici, "Asgari ücretli '15 bin liraya olmaz mı?' diyor. Mal 35-40 bin lira. Emekli '15-20 bin liraya olmaz mı?' diyor. 'Biz emekliyiz paramız yetmiyor' diyor" açıklamasında bulundu.
Kurbanlık satışı yapan bir diğer üretici ise, "Verdik birkaç tane de şu an satışlar durgun. Vatandaş şu şekilde haklı, 'fiyatlar yüksek' diyor. Bizim maliyetimize bakarsan yemin torbası 1000 lira olmuş, samanın kilosu 23 lira olmuş. Bizim maliyetimiz düşük olsa da keşke millete biz de ucuza versek" diye konuştu.
Pazardaki bir besici, "Yemler pahalı olduğundan dolayı çok kurtarmıyor. Vatandaşın alacak gücü yok. Küçüklere gücü yetiyor, onları da zaten biz ucuz veremiyoruz, maliyeti fazla olduğundan. Çok para da etmiyor. Emekli ve asgari ücretli geldi, fiyatı pahalı buluyor, alamıyor" ifadelerini kullandı.
Bir başka üretici ise, "Kalabalık da yok, mal da yok. Vatandaş biraz pahalı buluyor. Bunun yanı sıra malcıyı da düşünmek gerekiyor. Malcının da emek ve masrafı var, yem yediriyor, emek veriyor, bunu da göz önünde bulundurmak lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

