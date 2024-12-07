Kadirli\'de Kuru Fasulye Satışları Durgun

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Kadirli ilçesinde seyyar olarak kuru fasulye satan Ejder Kuru, geçen sene 4-5 kilo alan müşterilerinin bu sene bir kilo hatta 250 gram aldığını söyledi. Esnaf Ejder Kuru, "Beş kilo fasulye almıştı geçen sene. Geçen sene 5 kilo fasulye alan bu sene 250 gram fasulye alırsa nasıl ayakta durabileceğiz? Emekli de aynı geliyorlar 'yarım kilo ver bir kilo ver, bir buçuk kilogram ver' diyorlar. Yiyemiyorlar yani. Geçen seneki fiyatlarla aynı olduğu halde fasulye bu sene yiyemiyorlar. Millette para yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde seyyar olarak kuru fasulye satan Ejder Kuru, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların azaldığını söyledi. Kuru, geçen yıl 4-5 kilo alan müşterilerinin bu yıl en fazla 1-2 kilo aldığını söyledi.

"Bu sene satışlar durgun, kuru fasulye satamıyorum"

Esnaf Ejder Kuru şöyle konuştu:

"Yıllardır Kadirli'de kuru fasulye satıcısıyım. Geçen seneki müşterilerim fasulyemdeki fiyatlarımın aynı olduğu halde bu sene gelmiyorlar. Geliyorlar ama geçen sene 5 kilo alan müşteri bu sene yarım kilogram alıyor, 250 gram alıyor. Geçen bir teyzem geldi 'oğlum çok canım çekti, şu fasulyeden bana 250 gram ver' dedi. 250 gram alıyor. O teyzem geçen sene benden 5 kilogram fasulye almıştı. Bu sene satışlar durgun, kuru fasulye satamıyorum. Fiyatları aynı olduğu halde satamıyorum. 'Canım çekti oğlum buradan bir 250 gram fasulye ver bir götüreyim evime bir yemek yapayım' diyor. Ben de 250 gram fasulye veriyorum götürüyor evine yemek yapıyor. Geçen sene 5 kilo fasulye alan bu sene 250 gram fasulye alırsa nasıl ayakta durabileceğiz? Emekli de aynı, geliyorlar 'yarım kilo ver 1 kilo ver, bir buçuk kilogram ver' diyorlar. Yiyemiyorlar, yani geçen seneki fiyatlarla aynı olduğu halde fasulye bu sene yiyemiyorlar. Millette para yok."