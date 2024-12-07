Kadirli'de Kuru Fasulye Satışları Durgun - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadirli'de Kuru Fasulye Satışları Durgun

Kadirli\'de Kuru Fasulye Satışları Durgun

Esnaf Ejder Kuru, alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların azaldığını ve müşterilerin daha az aldıgını belirtti.

07.12.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Kadirli ilçesinde seyyar olarak kuru fasulye satan Ejder Kuru, geçen sene 4-5 kilo alan müşterilerinin bu sene bir kilo hatta 250 gram aldığını söyledi. Esnaf Ejder Kuru, "Beş kilo fasulye almıştı geçen sene. Geçen sene 5 kilo fasulye alan bu sene 250 gram fasulye alırsa nasıl ayakta durabileceğiz? Emekli de aynı geliyorlar 'yarım kilo ver bir kilo ver, bir buçuk kilogram ver' diyorlar. Yiyemiyorlar yani. Geçen seneki fiyatlarla aynı olduğu halde fasulye bu sene yiyemiyorlar. Millette para yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde seyyar olarak kuru fasulye satan Ejder Kuru, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların azaldığını söyledi. Kuru, geçen yıl 4-5 kilo alan müşterilerinin bu yıl en fazla 1-2 kilo aldığını söyledi.

"Bu sene satışlar durgun, kuru fasulye satamıyorum"

Esnaf Ejder Kuru şöyle konuştu:

"Yıllardır Kadirli'de kuru fasulye satıcısıyım. Geçen seneki müşterilerim fasulyemdeki fiyatlarımın aynı olduğu halde bu sene gelmiyorlar. Geliyorlar ama geçen sene 5 kilo alan müşteri bu sene yarım kilogram alıyor, 250 gram alıyor. Geçen bir teyzem geldi 'oğlum çok canım çekti, şu fasulyeden bana 250 gram ver' dedi. 250 gram alıyor. O teyzem geçen sene benden 5 kilogram fasulye almıştı. Bu sene satışlar durgun, kuru fasulye satamıyorum. Fiyatları aynı olduğu halde satamıyorum. 'Canım çekti oğlum buradan bir 250 gram fasulye ver bir götüreyim evime bir yemek yapayım' diyor. Ben de 250 gram fasulye veriyorum götürüyor evine yemek yapıyor. Geçen sene 5 kilo fasulye alan bu sene 250 gram fasulye alırsa nasıl ayakta durabileceğiz? Emekli de aynı, geliyorlar 'yarım kilo ver 1 kilo ver, bir buçuk kilogram ver' diyorlar. Yiyemiyorlar, yani geçen seneki fiyatlarla aynı olduğu halde fasulye bu sene yiyemiyorlar. Millette para yok."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Kuru Fasulye Satışları Durgun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:13:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kadirli'de Kuru Fasulye Satışları Durgun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.