Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak - Son Dakika
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Yerel

Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kuruyemiş satan esnaf, son zamanlarda yaşanan don olayından dolayı toptan alış fiyatlarının arttığını ifade etti. Esnaf "Geçen haftaki don olayından sonra ürünleri 80 liralık toptan alıyorduk, 360 liraya çıktı. Sarı büyük kayısıyı 150 liraya alıyorduk, 500 liraya çıktı. Fiyatlar böyle olursa eczanede satılacak" sözleriyle isyan etti.

21.04.2025 12:31
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kuruyemiş satışı yapan esnaf Buse Küçükkaya, Türkiye'de birçok ilde görülen don olayından dolayı toptan aldıkları ürünlerde ortalama yüzde 300 artış yaşandığını belirtti.

"SATIŞLARI NASIL YAPACAĞIZ BİZ DE BİLMİYORUZ"

Esnaf Küçükkaya şöyle konuştu; "Kadirli'de semt pazarında kuruyemiş satıyoruz. Geçen haftaki don olayından sonra ürünleri 80 liralık toptan alıyorduk, 360 liraya çıktı. Sarı büyük kayısıyı 150 liraya alıyorduk, 500 liraya çıktı. Gün kurusunu 150 liraya alıyorduk toptan, 600 liraya çıktı. Sarı erik kurusu mesela 100 liraya alıyorduk şu an 300 liraya çıktı, değişiyor yani. Satışları nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. İşte fiyat arttıkça kimse almıyor nasıl olur bilmiyorum. Don vurduğu için fiyat gittikçe artıyor, daha bunun gelecek senesi de var, arttıkça artar."

"AĞAÇLARIMIZIN YÜZDE YETMİŞİNİN YAPRAK AÇACAĞI ŞÜPHELİ"

Kayısı üreticisi ve toptan pazarlama işi yapan Recep Öztürk ise "Malatyalıyım, şu anda memleketimizde Malatya olarak meyve namına sumak dahi yoktur, yemek için. Bir meyve koparma şansın yoktur. Ağaçlarımızın da yüzde yetmişinin yaprak açacağı şüpheli. Fiyatlar 80 liralık mal 350 lira şu anda. Yüzde 70'i yanan bir ağacın ilerisi nasıl olacak sonucu.

Fiyatlar, eczanede satılacak, böyle olursa eczanede satılacak. Tane ile eczanede satılacak veya pazarda. Pazara zaten gelme şansı yok. Türkiye'nin malını Malatya'nın malını bulup yiyemez insanlar. Ne zamana kadar en az üç yıl. 3 yıl sonra da normale döneceğini zannetmiyorum, çünkü olduğu zaman zibil gibi emeğini kurtarmıyor, olmadıktan sonra para etsene yazar" şeklinde konuştu.

Fiyatı 80 TL\'den 360 TL\'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
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Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Çoban:
    bir sene kuru kayısı yemesek Ölmeyiz Allah'tan gelmiş seneye yeriz 17 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bunun sebebi bereketsiz hükümet !!! 7 6 Yanıtla
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