Kadirli'de Mazot Zammı Tepkilere Yol Açtı

08.04.2026 10:13
Kadirli'de mazot zammı çiftçileri ve esnafı perişan etti, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazot zamlarına yurttaşlar tepki gösterdi. Çiftçilik yapan bir vatandaş, "Uykularımız kaçtı, tarlayı imar edemiyoruz, ekemiyoruz. Daha da ömrümde ben böyle bir zam görmedim" dedi.

Mazota gelen 7 lira 76 kuruş zam Kadirli'de vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çiftçilik yapan bir vatandaş, ANKA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Uykularımız kaçtı, tarlayı imar edemiyoruz, ekemiyoruz. Daha da ömrüne ben böyle bir zam görmedim. Tükendik. Çiftçi olarak çaresiziz. Mazota güç yetmiyor, yani çiftçi olarak perişan durumdayız" diye konuştu.

Bir nakliyeci de, "Nakliye başını almış gidiyor, para veren yok, beleş çalışıyoruz. Para kazanma işi yok, zarar ediyoruz. Para kalmıyor gittiğimiz nakliye işinde. Arabayı bağlayacağız, yapacak bir şey yok" dedi.

Emekli bir ilçe sakini de, "Bütün pahalılığın başı petroldür. Petrol pahalanınca her şeye zam geliyor. O yüzden hükümetin de elini taşın altına koyması lazım" diye konuştu.

"Ekmek kesildi"

Ticaretle uğraşan bir vatandaş ise, "Yandık, arabayı çalıştıramıyoruz zaten korkumuzdan. Şoförüm, ticaret yapıyorum. İşe çıkmıyorum. İş yapıyordum ama yapmıyorum artık, gidecek yer yok. Ekmek kesildi" şeklinde konuştu.

Odun kesim işi yapan bir kişi, "Mazota zam geldiği zaman ister istemez kamyoncu zam yapıyor. Zam her şeye yansıyor" dedi.

Asgari ücretle çalışan bir ilçe sakini de, "Mazota zam geldiği zaman her şeye zam geliyor, ondan memnun değiliz. Çünkü servisçi zam koyuyor, bakkalcı zam koyuyor, gıdaya, sebzeye, meyveye, giyime, her şeye zam gelecek. Ama bize verdikleri asgari ücret maalesef eridi, kayboldu, gitti. Ne yapacağız bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

