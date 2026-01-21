Türk Bayrağına Saldırıya Tepki Amaçlı Kadirli'de Bayrak Dağıtıldı - Son Dakika
Türk Bayrağına Saldırıya Tepki Amaçlı Kadirli'de Bayrak Dağıtıldı

21.01.2026 14:09  Güncelleme: 15:23
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Suriye'deki YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı saldırıyı kınamak üzere ilçede vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Olcar, tüm Kadirlileri bayrak asmaya davet etti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına saldırıyı kınamak için ilçede vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün Mardin Nusaybin Sınır Kapısı'nda Türk bayrağımıza yönelik yapılan alçak saldırıyı kınamak için bugün Kadirli'de esnaflarımızı gezip Türk bayrağı dağıtıyoruz. Tüm Kadirlili hemşehrilerimizi evine, iş yerlerine Türk bayrağı asmayı davet ediyoruz. Türk bayrağı olmayan vatandaşlarımız şehir merkezimizdeki eski binada Türk bayrağı tedarik edebilirler."

Bir vatandaş, "Biz de saldırıyı kınıyoruz. Elbetteki bizim bayrağımıza böyle bir şey asla olmaması lazımdı. Böyle şeyler her zaman yanlıştır. Bizim için vatan, millet, bayrak her şeyden önemli ve üstün gelmesi lazım" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Bayrağa yapılan saldırı yıkınıyorum. Allah belasını versin, saldıranların da onlara destek olanların da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

