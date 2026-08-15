Kadirli'de Yaz Meyveleri Çok Pahalı - Son Dakika
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Kadirli'de Yaz Meyveleri Çok Pahalı

Kadirli\'de Yaz Meyveleri Çok Pahalı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar yüksek meyve fiyatlarından şikayet ediyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında vatandaşlar, kilosu 100-250 liraya ulaşan yaz meyvelerinin pahalılığından dert yandı. Bir vatandaş pazardaki pahalılığı, "Alamıyoruz, bakıp bakıp geçiyoruz işte" diye özetledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, semt pazarı alışverişlerinde "pahalılıktan dolayı yaz meyvelerini alamadıklarını" anlattı. Emekli bir vatandaş, "Alamıyoruz, yok, güç yetmiyor güç. Yaz meyvelerini 100 liraya satan var, 200 liraya satan var; tutturabildiğine satıyorlar. Bu kadar olmaz. Motora mazot koyamıyoruz, tarlamıza gidemez olduk. Bakıyorsun sadece, paran yok. Alacağım, yiyeceğim; param yok. Ne yapacaksın?" dedi.

Bir başka emekli vatandaş ise semt pazarına alışveriş için çıkanları, "Yüzde 60'ı, 70'i seyirliktir, başka bir alternatifi yok. Seyirlik deyince alamıyoruz işte" diye anlattı.

"FİYATINI SORUYORUZ, DÖNÜP GEÇİYORUZ"

Bir ev kadını vatandaş, "Alamıyoruz, bakıp bakıp geçiyoruz işte. Fiyatını soruyoruz, dönüp geçiyoruz öbür tarafa" derken, emekli bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Piyasa her gün tutmuyor birbirini. Ama bu bizim insanlarımızdan oluyor, ama devletin politikasından oluyor. Yani bir yanlışlık var. Yaz meyveleri şimdi oldukça biraz pahalı. Gerçekten piyasa biraz pahalı, insanın alım gücü kalmadı gitgide, parası bitti. Vatandaş gerçekten yaşamını sürdürmek için çok sıkıntı çekiyor. Sabit gelirliler ise gerçekten çok mağdur durumda."

Bir vatandaş ise pazardaki fiyatları şöyle değerlendirdi: "Yaz meyvelerini alamıyoruz. 50 lira, 60 lira diyorlar bir kilo elmaya. Erik yiyemiyorum ki, şeftali de yiyemiyorum. Kayısıya da gücümüz yetmiyor, 200-250 lira diyorlar kilosuna. Aç duracağız, yok, yok; yiyemeyeceğim."

PAZAR ESNAFI: "VATANDAŞ ALAMIYOR"

Bir pazar esnafı ise "3-4 çeşit bamya var. Bizim bamyamız yerli bamya. Fiyatları ölü, vermezler o paraya. 100 lira, 150 lira, 200 lira; tarlaya girmezler, bu paraya toplamazlar. Vatandaş alamıyor. Yarım kilo, bir kilo alamıyor millet. Kriz var. Para yok, pul yok millette. Maaşları düşük, alamıyorlar yani," şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Yaz Meyveleri Çok Pahalı - Son Dakika

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