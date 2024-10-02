Kadirli Esnafı İş Yapamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kadirli Esnafı İş Yapamaz Hale Geldi

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Kadirli Sebze Hali'nde birçok esnaf, iş yapamadıkları için dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

02.10.2024 17:35
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Kadirli Sebze Hali'ndeki iş yerini iş yapamadığı için kapatmak zorunda kaldığını söyleyen esnaf Mustafa Kafalı "Arkadaşımıza yardım ediyoruz ne verirse şükür diyoruz. Esnaf iken işçi olduk" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birçok hal esnafı iş yapamadığı için iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

Esnaf Mustafa Kafalı şunları söyledi:

"Kadirli Sebze Hali'nde altı yıldır iş yeri olan biri işletmeciyim. Maalesef son iki senedir buradaki işlerin ekonominin etkisiyle işlerimiz ters gitti. Ters gitti derken aldığın malı aldığın paraya satamıyorsun. Halin bir girişi bir çıkışı olur. Maalesef biz bir depremzede olarak üç kere oturulamaz raporu var bu halin. Burada 28 dükkanın maalesef şu an 13 tanesi kapalı. Niye kapalı? İş yapıyor da mı kapalı? İş yapsa zaten açık olur. İki yıldır da maalesef bu yüzden dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Bizim de çocuklarımız var, evimize bir ekmek götürmek zorundayız. Arkadaşın yanında şu an ben biberleri satmasına yardımcı oluyorum. Eve bir yevmiye götürüyoruz ne satarsak. Allah ne verirse diyorum. Adam biberi buraya mal ediyor 9 liraya, geri tezgahta satıyor 9 liraya. Biberin ömrü bir gün iki gün. Aldığın gün satamadığın zaman bu iş gider, onun için yani. Arkadaşımıza yardım ediyoruz ne verirse şükür diyoruz. Esnaf iken işçi olduk. Alım gücü falan şu an... Ne diyorum ben Allah yardım etsin herkese, Biz esnaflara da yani."

Esnaf Mithat Başdoğan ise "1991 yılından beri sebze halindeyim. İki dönem de oda başkanlığı yaptım. Şu görmüş olduğun dükkanların yüzde 80'i kapalı. Sahibimiz yok. Buraya gelmeyen vatandaşlarımız nereden alıyor, istediği yerden alıyor istediği yerde satıyor" diye konuştu.

Kadirli Esnafı İş Yapamaz Hale Geldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli Esnafı İş Yapamaz Hale Geldi - Son Dakika

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