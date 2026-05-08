Kadirli Esnafından Yeni Sanayi Sitesine Tepki

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli'de eski sanayi sitesi esnafı, Kadirli Kaymakamlığı'nın yapımını planladığı Yeni Sanayi Sitesi'ne başvurmak için nisan ayı sonuna kadar tanıdığı süreye ve iş yeri satış fiyatlarına tepki gösterdi.

Kadirli Kaymakamlığı, şehir merkezindeki mevcut küçük sanayi sitesinin taşınması kapsamında Yeni Yusufizzettin Küçük Sanayi Sitesi için talep toplama sürecinin başladığını, ruhsatsız işyerlerinin ise Nisan 2026 sonuna kadar başvuru yapması gerektiğini bildirdi. Toplamda 491 iş yerinin satış şartlarının belirlendiği 28 Temmuz 2025'te imzalanan protokolle söz konusu alanana başvurmayan eski sanayi sitesindeki ruhsatsız iş yerlerlerinin kapatılacağı kaydedildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde 50 metrekare dükkanlar için vadeli olarak 1 milyon 758 bin TL, 100 metrekare dükkanlar 3 milyon 517 bin TL, 250 metrekare dükkanlar için ise vadeli planda 8 milyon 793 bin TL, bedel belirlendi.

İlçesideki esnaflar yeni yapılacak olan sanayi sitesinde, maddi durumları olmadığı için yeni dükkan alamayacaklarını ifade ettiler. Esnaf Nazmi Ballı yaptığı açıklamada, "Nasıl gideceğim? Bir gelirim yok bir şeyim yok 5 milyona nasıl alacağım? Alamam, gidemem, gitmem. Zorla götüreceklerse de yine gitmem. İşler iyi değil, ben çocuk okutuyorum. Gelirim yok bir şeyim yok. Zorla da dükkanı kapattıramam, burada olay çıkartırım kapatacak olurlarsa" dedi

Saim Güven isimli esnaf, "Gidemeyeceğim maalesef. Ben siftah etmeden kapatıyorum. 750 liraya jant kapağını boyuyorum 2-3 saatten beri uğraşıyorum başka işim de yok. Dükkana bakabilirsin bomboş. Ben 3 milyonu nereden vereceğim? Verebilecek arkadaş varsa versin gitsin. Ben kapatır, gider başka işler yaparım. Durumum yok, ben çocuk okutuyorum. Burayı kapatırsam çocuğu o zaman okuldan almam lazım. Kapatır gider hamallık yaparım önemli değil ama bunları da unutmam" şeklinde konuştu

Esnaf Sercan Döş, yaptığı açıklamada iş yeri fiyatlarına, "Zaten iş yok, ortam bozuk. Zaten millette para sıkıntısı var. 5 milyona dükkan mı olur" diey sordu.

"ZORLA KARNIMIZA DOYURUYORUZ"

Esnaf Ergen Akgöllü yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Şu an sanayimizden memnunuz, aramızda hiç yok. İş yeri açacak, 3-4 milyon verip yer alacak durumda değiliz. Şu an hiçbir sanayi esnafı taşınmak istemiyor. Devlet teşvikte bulunursa, devlet bizlerin önünü açarsa, çalışma bakanı olsun, sanayi bakanı olsun, bu konuya el atmadığı müddetçe esnafın herhangi bir yere gidecek, para ödeyecek durumu yok. 3-4 milyon 50 metrekare yer. Zorla karnımızı doyuruyoruz, çırakların yemek parasını ödüyoruz."

Esnaf Fatih Bilen, "Bizim ek bir sanayiye ihtiyacımız var. Ek sanayi içinde paraya ihtiyaç var, para da olmadığı için sanayi kurulamıyor. Piyasada kırgınlık var esnafların durumu iyi değil. Şu anda işleri yok, durum iyi değil. Bu mağduriyette de para çıkmıyor. En azından devlet bunun yarısını vermesi lazım" ifadesini kullandı.

Ali Kabaklı, "Devlet destekli olmazsa gidemeyiz çünkü ev kira, dükkan kira. İşler zayıf, mazot zaten 80 lira, 100 lira oldu. Zor siftah zor ediyoruz. Dükkan 4-5 milyon, 'enflasyon yükselirse 8-10 milyonu bulur' diyor" diye konuştu.

"SİFTAH ETMEDEN GİTTİMİZ GÜNLER OLUYOR"

Tayyar Topalak "O fiyatlara biz dükkan alamayız. Gücümüz yetmez işlerimiz çok zayıf. Siftah etmeden gittiğimiz günler oluyor. Benim o fiyata almamın imkanı yok" dedi.

Mehmet Adar, "Nasıl gideceğiz, fiyatlar çok yüksek. Dükkanlar eğer gayet uygun olsa gideriz. Nasıl alacağız? Alım gücümüz yok. Kirayı zor veriyoruz" şeklinde konuştu.

Sefa İlhan "Çok pahalı, iş yok güç yok ortamı görüyorsunuz. Siftah bile etmedik, oturuyoruz yatıyoruz akşama kadar. Devlet desteği bekliyoruz. Bu şekilde zor gidemeyiz. Dükkan açacak paramız yok." ifadelerini kullandı.