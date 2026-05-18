Kadooğlu: 19 Mayıs, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıdır

18.05.2026 09:53
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un tarihin akışını değiştiren kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan temizlemek ve millet iradesini egemen kılmak için Samsun'a çıkmasının ve devamında verilen Kurtuluş Mücadelesinin emperyalist güçlerin hain planlarını yok ettiğini ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, "19 Mayıs 1919 tarihin akışını değiştiren bir gündür. Vatan toprakları işgal edilen, özgürlük ve bağımsızlığı elinden alınan bir milletin yeniden doğuşunun günüdür. İmkansız denileni mümkün kılan millet iradesinin tecelli ettiği bir gündür" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşku ile kutladıklarını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, mesajında, "Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Kurtuluş Mücadelesi dalga dalga tüm Anadolu'ya yayılmış ve vatan topraklarımız düşmandan temizlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu tarihi günü gençlere bayram olarak armağan etmesi ve Cumhuriyetimizi de gençlere emanet etmesi tesadüf değildir. Gençlere olan güveninin göstergesidir. Gençlerimizin bu bilinçle hareket ederek, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaklarına ve insanlığa yön verecek büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tamdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

