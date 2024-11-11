Kafeye Daldı: 4 Yaralı

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Otomobilin kafeye daldığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye dalarken, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan F.B. ile C.S. olmak üzere 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, anbean kaydedildi. Görüntülerde sokakta bulunan otomobilin büyük bir süratle geriye doğru hareket edip cadde üzerine çıkarak kafeye dalması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.