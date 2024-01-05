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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya gelerek ilçedeki çalışmaları konuştu. Esnafa sunduğu desteklerden dolayı Başkan Öztekin'e teşekkür eden Yılmaz ve oda başkanları, Kağıthane'nin kalkınması için her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Başkan Öztekin ise son 5 yılda gerçekleştirilen projelerin esnaflara büyük fayda sağladığını ve seyyar satıcılara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi
05.01.2024 - 18:17,  Güncelleme: 18:20
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberinde Kağıthaneli oda başkanları ile bir araya geldi.

Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleşen buluşmada ilçedeki çalışmalar konuşuldu. Yaklaşık bir saat süren buluşmaya Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Kağıthane Şoförler Odası Başkanı Kemal Sarı, Kağıthane Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet İhsan Mutlu, Kağıthane Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bülent Kasapoğlu da katıldı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, esnafa sunduğu desteklerden dolayı Başkan Öztekin'e teşekkür etti. Kağıthane'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Yılmaz ve beraberindeki oda başkanları, Başkan Öztekin'e başarılarının devamını dilerken Kağıthaneli esnaflar olarak ilçenin kalkınması için her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

"Esnaflarımızın hakkını ve halk sağlığını korumak için seyyar satıcılara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Kağıthane'de son 5 yılda 100'ün üzerinde proje gerçekleştirildiğini belirten Başkan Öztekin, "Caddelerin tematikleştirilerek yeniden düzenlenmesi, altyapı yatırımları, otopark alanlarının oluşturulması, metrolar, meydanlar, park ve yeşil alanlar, kentsel dönüşüm gibi çalışmalarımız esnaflarımıza büyük fayda sağladı. Yanı sıra esnaflarımızın hakkını ve halk sağlığını korumak için seyyar satıcılara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımıza yoğun desteklerimiz oldu. İşyeri tam kapalı esnaflarımıza maddi desteklerde bulunduk. İşyerlerinin dezenfektesini sağladık. Maske ve hijyen malzemelerini düzenli olarak elden teslim ettik. Her gün bir mahallemizde esnaflarımıza misafir oluyoruz. Çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Görüşlerini ve gönül rızalarını alıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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