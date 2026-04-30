Kağıthane Belediyesi çağrı merkezinden vatandaşlara hizmet

Kağıthane Belediyesi, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözümler sunmak amacıyla hizmet verdiği Çağrı Merkezi ile belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor. Kağıthaneliler, 444 23 00 numaralı telefonu arayarak birçok belediye işlemini pratik şekilde gerçekleştirebiliyor.

Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan sistem kapsamında çağrı merkezine iletilen her başvuru titizlikle değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Süreç boyunca yapılan işlemler takip edilirken, başvuru sahipleri geri aranarak taleplerinin durumu ve sonuçları hakkında bilgilendiriliyor. Telefon üzerinden sunulan hizmetlerin yanı sıra, belediyenin veb sitesi aracılığıyla iletilen istek ve şikayetler de aynı profesyonel süreçle ele alınıyor. Böylece vatandaşlar, farklı iletişim kanalları üzerinden belediyeye kolaylıkla ulaşabiliyor. Alanında uzman ekip tarafından yürütülen Kağıthane Belediyesi Çağrı Merkezi, gelen başvurular doğrultusunda elde edilen verileri analiz ederek ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirliyor. Bu sayede kişiye, bölgeye ve ihtiyaca uygun hizmet planlamaları daha etkin biçimde hayata geçiriliyor. Kağıthane Belediyesi, modern belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerini güçlendirmeye devam ederken, Çağrı Merkezi aracılığıyla çözüm odaklı, hızlı ve etkin iletişim sağlamayı sürdürüyor. - İSTANBUL