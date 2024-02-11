Kağıthane Belediyesi, Hasdal ve Girne Caddelerinde \'Tematik Caddeler\' Projesinin Açılışını Gerçekleştirdi

Kağıthane Belediyesi, Hasdal ve Girne caddelerinde tamamlanan "Tematik Caddeler" projesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yaya alanlarının geniş olması komşularımıza daha rahat alışveriş yapma imkanı sağladı" dedi.
Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Tematik Cadde' projesi çerçevesinde şehrin en işlek caddelerinden Hasdal ve Girne yeni bir görünüme kavuştu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan 'Tematik Cadde' ile Hamidiye Mahallesi Hasdal ve Girne caddelerinde belediye ekipleri, ağaçlandırma, altyapı, yaya kaldırımı, aydınlatma, asfalt ve trafik düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ardından tamamlanan projenin açılışı gerçekleştirildi. Hamidiye Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve çok sayıda vatandaş açılışa katıldı.
"Yaya alanlarının geniş olması komşularımıza daha rahat alışveriş yapma imkanı sağladı"
Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Hasdal-Girne Caddesi'nin toplam uzunluğu 2 kilometreden fazla. Özellikle son 4-5 yılda Hamidiye Mahallesi artık Kağıthane'nin en kalabalık nüfusu olan mahallesi oldu. Biz buradaki projeye başladığımızda özellikle esnaflarımızı ve komşularımızı ziyaret ettiğimizde şöyle bir hususumuz vardı; Hamidiye Mahallesi en yoğun, en güzel ve en yeşil mahallelerimizden bir tanesi, ancak caddedeki alışveriş imkanları yaya alanlarının kısıtlılığından dolayı biraz daha yoğun olması gerekiyordu. Komşularımızın bazen araba ile alışveriş yaptıklarını görüyorduk ama çoğu zaman yaya alanlarının geniş olması komşularımıza daha rahat alışveriş yapma imkanı sağladığını görmüş olduk. Bu caddede özellikle 2 büyük araç yan yana geldiğinde geçiş imkanının zor olduğunu ve ilçemizin en güzel mahallesinin trafik yoğunluğunun fazla olduğunu görmüş olduk. Hem Hasdal Caddesi'nden hem de Girne Caddesi'nin köşesindeki dönüşte de 2 otobüs yan yana geldiğinde trafiğin uzadığını görmüş olduk. Komşularımız ile istişare sonucunda böyle güzel bir caddeye kavuşmuş olduk. Bu caddedeki bulunan ağaç kapasitesini 2 kattan fazla artırdık ve yüzden fazla ağacı toprakla buluşturduk. 3 binden fazla bitkiyi de Hamidiye Mahallesi'nde çocuklarımıza emanet etmiş olduk" dedi. - İSTANBUL
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