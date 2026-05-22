Başkan Öztekin personelle bayram sevincini paylaştı

Kurban Bayramı öncesinde Kağıthane Belediyesinde geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Programlarda belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Öztekin, Kağıthane'ye sunulan hizmetlerde emeği bulunan tüm personele teşekkür etti. Belediyecilik hizmetlerinin güçlü bir ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü belirten Öztekin, çalışanların gösterdiği gayret ve özverinin ilçeye değer kattığını ifade etti.

Bayramların dayanışma, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştiren özel zamanlar olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin konuşmasında, "Kağıthane'mize hizmet yolunda büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, personelin iyi dileklerini paylaşması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Belediye Meclis Salonu ve Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen programlara Başkan Mevlüt Öztekin, belediye personeli, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. - İSTANBUL