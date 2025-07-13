Kağıthane\'de 20 Binden Fazla Vatandaşa Aşure İkramı

Kağıthane'de geleneksel aşure ikramı gerçekleştirildi. Kağıthane Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte, 20 binden fazla vatandaşa sıcak aşure dağıtıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Ay-yıldız motifleri ve "Kalbimiz Kağıthane" yazılı özel tasarımlı aşure kazanları, hem lezzeti hem de görsel şöleniyle büyük beğeni topladı.

Aşure ikramına katılmak isteyen binlerce vatandaş, etkinlik alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan aşure geleneği, Kağıthane'de bir kez daha coşkuyla yaşatıldı.

Başkan Öztekin: "Aşure, Birlik ve Beraberliğimizin Sembolüdür"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, paylaşmanın güzelliğini bir kez daha hatırladığımız kutsal bir aydır. Bugün burada 20 binden fazla hemşehrimize aşure ikram ederek bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşure, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın da sembolüdür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kağıthane Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında düzenlediği aşure programıyla binlerce kişiyi bir araya getirerek toplumsal dayanışmaya katkı sağladı. - İSTANBUL