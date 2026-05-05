Kağıthane\'de çocuklara uygulamalı eğitim veren \'Yaşam Beceri Atölyeleri\' sürüyor

05.05.2026 12:22  Güncelleme: 12:23
Kağıthane Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların problem çözme, üretkenlik ve düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını Yaşam Beceri Atölyeleri ile sürdürüyor. Atölyelerde çocuklar hem öğreniyor hem de uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanıyor.

İlçenin farklı noktalarında hizmet veren Yaşam Beceri Atölyeleri; Çeliktepe, Harmantepe, Hürriyet, Şirintepe, Ortabayır, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde faaliyet gösteriyor. 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz programlarda Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri, Görsel Sanatlar, Eğitici Drama, Robot Tasarım ve Programlama, Mutfak Atölyesi, Kur'an-ı Kerim, Gitar, Bağlama ve Piyano gibi birçok branşta eğitimler veriliyor.

Anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarına hitap eden atölyelerde öğrenciler, hem akademik hem de sosyal yönden gelişim imkanı buluyor. Uygulamalı dersler sayesinde çocuklar üretme, ekip çalışması ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.

Ahşap maket yapımı, ilkyardım, masal etkinlikleri ve mutfak atölyesi gibi uygulamalı eğitimlerle öğrenciler günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazanırken, güvenli ve sosyal bir ortamda sosyalleşme fırsatı da elde ediyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yaşam Beceri Atölyelerinin çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için tüm imkanları sunuyoruz. Burada hem öğreniyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesi'nin Yaşam Beceri Atölyeleri, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine katkı sunmayı sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

