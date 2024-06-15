Kağıthane'de Firari Kurbanlık Trafiği Alt Üst Etti - Son Dakika
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Yerel

Kağıthane'de Firari Kurbanlık Trafiği Alt Üst Etti

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık, dakikalarca peşinden koşulmasına rağmen zapt edilemedi. Kurbanlık, Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçarak ortalığı karıştırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.

15.06.2024 14:32
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İstanbul Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

BİR TÜRLÜ ZAPTEMEDİLER

Saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de Firari Kurbanlık Trafiği Alt Üst Etti - Son Dakika

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