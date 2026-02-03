Millet kıraathaneleri Kağıthaneli gençlerin buluşma noktası oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Millet kıraathaneleri Kağıthaneli gençlerin buluşma noktası oluyor

Millet kıraathaneleri Kağıthaneli gençlerin buluşma noktası oluyor
03.02.2026 17:14  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Belediyesi, gençlerin ders çalışma ve kitap okuma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Millet Kıraathanelerini hizmete sundu. Modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla dikkat çeken kıraathaneler, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Millet Kıraathaneleri, gençlerin ders çalışma, araştırma yapma ve kitap okuma ihtiyaçlarına yönelik sunduğu imkanlarla yoğun ilgi görüyor. Sessiz, güvenli ve konforlu yapılarıyla öne çıkan kıraathaneler, gençlere verimli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Emniyetevleri, Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe mahallelerinde hizmet veren Millet Kıraathaneleri modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çekiyor. Her yaştan vatandaşa açık olan bu merkezlerde binlerce kitap, ferah çalışma salonları, toplantı odaları ve ücretsiz internet erişimi bulunuyor. Gün boyunca sunulan sıcak çay ve çorba ikramı ise kullanıcılar için önemli bir kolaylık oluşturuyor. Millet Kıraathaneleri bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları, proje hazırlıkları ve kültürel etkinlikler için de kullanılıyor. Edebiyat, bilim, tarih ve kişisel gelişim gibi farklı alanlarda sunulan kaynaklar bilgiye erişimi kolaylaştırarak gençlerin eğitim sürecine katkı sağlıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Millet Kıraathanelerimiz, gençlerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen nitelikli mekanlar arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz burada sakin ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebiliyor. Eğitim yolculuklarında gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki üç ay içerisinde Kağıthane'nin 7'nci Millet Kıraathanesi olacak Yahya Kemal Millet Kıraathanemizi tamamlayarak hizmete açacağız" dedi. Kağıthane Belediyesi, gençlerin eğitimine ve sosyal hayatına katkı sunan projeleriyle ilçede hizmet üretmeyi sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Millet kıraathaneleri Kağıthaneli gençlerin buluşma noktası oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:54:13. #7.11#
SON DAKİKA: Millet kıraathaneleri Kağıthaneli gençlerin buluşma noktası oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.