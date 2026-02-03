Millet kıraathaneleri Kağıthaneli gençlerin buluşma noktası oluyor

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Millet Kıraathaneleri, gençlerin ders çalışma, araştırma yapma ve kitap okuma ihtiyaçlarına yönelik sunduğu imkanlarla yoğun ilgi görüyor. Sessiz, güvenli ve konforlu yapılarıyla öne çıkan kıraathaneler, gençlere verimli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Emniyetevleri, Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe mahallelerinde hizmet veren Millet Kıraathaneleri modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çekiyor. Her yaştan vatandaşa açık olan bu merkezlerde binlerce kitap, ferah çalışma salonları, toplantı odaları ve ücretsiz internet erişimi bulunuyor. Gün boyunca sunulan sıcak çay ve çorba ikramı ise kullanıcılar için önemli bir kolaylık oluşturuyor. Millet Kıraathaneleri bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları, proje hazırlıkları ve kültürel etkinlikler için de kullanılıyor. Edebiyat, bilim, tarih ve kişisel gelişim gibi farklı alanlarda sunulan kaynaklar bilgiye erişimi kolaylaştırarak gençlerin eğitim sürecine katkı sağlıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Millet Kıraathanelerimiz, gençlerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen nitelikli mekanlar arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz burada sakin ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebiliyor. Eğitim yolculuklarında gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki üç ay içerisinde Kağıthane'nin 7'nci Millet Kıraathanesi olacak Yahya Kemal Millet Kıraathanemizi tamamlayarak hizmete açacağız" dedi. Kağıthane Belediyesi, gençlerin eğitimine ve sosyal hayatına katkı sunan projeleriyle ilçede hizmet üretmeyi sürdürüyor. - İSTANBUL