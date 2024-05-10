Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Kağıthane\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Kağıthane Belediyesi, ilçeyi modern ve depreme dayanıklı bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beş yılda ilçede bine yakın bina kentsel dönüşümle yenilendi. Ayrıca deprem için ek tedbirler alındı ve afet toplanma alanlarının sayısı artırıldı.

10.05.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Kağıthane Belediyesi, ilçeyi modern ve depreme dayanıklı bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda beş yılda ilçede bine yakın bina kentsel dönüşümle yenilendi.

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Kağıthane'de Türkiye'de örnek sayılabilecek kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda beş yılda ilçede bine yakın bina kentsel dönüşümle yenilendi. Toplamda 6 bin bağımsız birimin yıkımı gerçekleşirken 10 bin konut üretildi. Bu süre zarfında ilçedeki 40 bin kişi; sağlam ve modern evlerde yaşamaya başladı.

Kentsel dönüşümün dışında muhtemel bir deprem için ek tedbirler de alınıyor. İlçedeki afet toplanma alanlarının sayısı 99'dan 175'e çıkarıldı. Afet sonrası toplanma ve barınma için otoparklar ve millet bahçeleri inşa edildi. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için 110 km'lik fiber optik kablolama yapıldı. Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu. Okullarda afet farkındalığını yaymak için düzenli eğitimler veriliyor.

Çalışmaları değerlendiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Amacımız depreme dayanıklı, modern ve estetik bir kentsel dönüşüm. Bunu yaparken doğayla bütünleşik bir planlama oluşturduk. Kağıthane'mize beş yılda 60 bin ağaç dikerek, 3 yeni meydan kazandırarak, 10 yeni park yaparak, parklarımızın tamamını yenileyerek, Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesini hayata geçirerek, Millet Bahçeleri açarak hem yeşille iç içe bir şehir oluşturduk, hem de vatandaşlarımıza yeni sosyal alanlar sunduk." dedi. Başkan Öztekin yeni dönemde çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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