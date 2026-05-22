Kağıthane\'de gökyüzü şenlendi: 15 bin uçurtma dağıtıldı, dereceye girenlere ödül yağdı

Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kağıthane Belediyesi'nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Uçurtma Şenliği, 16 Mayıs Cumartesi günü Hasbahçe'de gerçekleştirildi. Binlerce ailenin katıldığı etkinlikte, belediye tarafından çocuklara 15 bin adet uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı.

Rekor katılım ve coşku

Sabahın erken saatlerinden itibaren Hasbahçe'yi dolduran aileler, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Gökyüzü, rengarenk uçurtmalarla adeta bir resim panosuna dönüştü. Etkinlik alanında kurulan çocuk oyun alanları, akrobasi gösterileri ve animasyon ekipleri, minik misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de katılımcılarla bir araya gelerek sohbet ettiği şenlikte, aileler eğlenerek güneşli havaya eşlik etti.

Ödüllü yarışma heyecanı

Şenliğin en heyecanlı anları ise düzenlenen yarışmalar oldu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede; En Güzel Uçurtma, En Büyük Uçurtma ve En Yükseğe Uçan Uçurtma kategorilerinde dereceye giren çocuklara sürpriz hediyeler verildi. Dereceye giren minik yarışmacılar ödüllerini Başkan Öztekin'in elinden alırken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için en büyük ödül. Onların özgüvenli bireyler olarak yetişmesi ve doyasıya eğlenmesi için bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirdik. Uçurtmalarıyla gökyüzünü süsleyen tüm çocuklarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi, Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında benzer etkinliklerle ilçe halkını bir araya getirmeye devam edeceklerini duyurdu. - İSTANBUL