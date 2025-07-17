Kağıthane'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı

Kağıthane\'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı
17.07.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan 71 araç kapasiteli Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, trafik akışını rahatlatmak ve park sorununu çözmek amacıyla hizmete girdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki trafik akışını rahatlatmak ve araç parkını düzenlemek amacıyla inşa edilen 71 araç kapasiteli Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki trafik akışını rahatlatmak ve araç parkını düzenlemek amacıyla Cendere Caddesi üzerinde inşa edilen 71 araç kapasiteli Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde planlandı. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları, engelsiz erişim imkanı, çevredeki yeşil alanlara ulaşımı kolaylaştıran bağlantılar, güvenlik kameraları ve modern aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Farklı türde ağaçlarla çevrelenen alan, park görünümünde düzenlenerek estetik bir çevre sunuyor.

Açılış törenine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Kaymakamı Yüksel Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Axis AVM'nin tam karşısında konumlandırılan otopark, konumu itibarıyla bölgedeki trafik yükünü azaltarak araç yoğunluğunu dengelemeye katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kağıthane'deki toplam otopark kapasitesi 4 bin araca ulaştı.

"3 ay gibi kısa bir sürede otoparkımızı hazır hale getirdik"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Cendere Yeşil Vadi otoparkımız ulaşım ve park sorununa çözüm olacak şekilde modern bir şekilde hazırladık. Buradaki otoparkımızın arkadaşlarımız öncesi sonrası görüntüler gösterdiler ama öncesi görüntüsü aslında otopark hazırlık görüntüsüydü. Daha önce görüntüleri de vardı. Kocaman yığılmış toprak görüntüleri ve yaklaşık 2.5 yıl boyunca bu bölgede çalışmadan dolayı üstü kapatılmış, kötü görüntü oluşan bir alan vardı. Bu alan üzerinde biz özellikle komşularımızı görüştüğümüzde bölgemizdeki esnaflarımızla burada otopark ihtiyacımız var çözün. Bizde buna istianeden bölgede yeni bir otopark inşasına çok hızlı başladık. 3 ay gibi kısa bir sürede otoparkımızı hazır hale getirdik. Otoparklarımız, yeşil güvenli olsun. Gecede ve gündüzde ışıl ışıl olsun. Otoparkımızı sanki bir parkın içerisinden ki gibi tasarlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kağıthane'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika

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