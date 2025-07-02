Kağıthane\'de Yeni Sosyal Yaşam Merkezi: Ayazma Camii ve Külliyesi

Kağıthane'de ibadet alanlarının yanı sıra sosyal donatılarıyla bölgeye yeni bir yaşam merkezi kazandıracak olan Ayazma Camii ve Külliyesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Kağıthane Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde yürütülen proje, bölgeye hem mimari hem de toplumsal açıdan değer katacak.

Toplamda 3 bin 340 metrekarelik bir alan üzerine kurulan yeni Ayazma Camii bin 550 kişilik kapasitesiyle bölge sakinlerine hizmet verecek. Camiyle birlikte inşa edilen külliyede ise Kuran kursu, mescit, çok amaçlı salonlar, gençlik ve idari birimler, kitap kafe, rehberlik ofisi ve 55 araçlık otopark yer alacak.

Ayazma Camii sadece bir ibadet mekanı olarak değil, sosyal ve kültürel bir merkez olarak da planlandı. Yeni oluşturulacak meydan ve çevre düzenlemesiyle bölgeye estetik bir dokunuş kazandırılması hedefleniyor. Özellikle gençlerin ve çocukların ilimle iç içe vakit geçirebilecekleri bu alan ilçeye yeni bir soluk getirecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Ayazma Camii ve külliyesini sadece ibadet ihtiyacını karşılayan bir yapı olarak değil, sosyal yaşamı destekleyen bütüncül bir alan olarak planladık. Projemiz kapsamında caminin yanı sıra gençlik birimleri, kitap kafe, çok amaçlı salonlar ve otopark gibi birçok sosyal alan yer alıyor. Burada çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerin güvenli ve verimli bir şekilde vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Hem estetik hem de işlevsel bir yapıya sahip olacak bu proje tamamlandığında, bölge sakinlerinin günlük hayatında önemli bir yer edinecek. İnşa çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. En kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - İSTANBUL