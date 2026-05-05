Kağıthane\'deki Nurtepe Merkez Camii yeni yüzüyle hizmet verecek

Kağıthane'de riskli olduğu tespit edilen Nurtepe Merkez Camii yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Proje kapsamında ibadethane, sosyal ve kültürel alanlarıyla birlikte çok yönlü bir yaşam merkezine dönüştürülecek.

Kağıthane Belediyesi, ilçede depreme dayanıksız yapıların yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken Nurtepe Mahallesi'nin önemli ibadethanelerinden biri olan Nurtepe Merkez Camii için kapsamlı bir dönüşüm projesini başlatıyor. 1964 yılında hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen cami, riskli yapısı nedeniyle kontrollü şekilde yıkılarak yeniden yapılacak. Yeni proje ile birlikte yapı, sadece bir ibadethane olarak değil; mahalle sakinlerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek çok fonksiyonlu bir merkez olarak hizmet verecek.

Toplam bin 750 metrekare inşaat alanına sahip olacak proje kapsamında; modern bir Kur'an Kursu, taziye evi, çay ocağı ve görevli personel için lojman yer alacak. Estetik mimarisiyle bölgeye değer katması hedeflenen yeni külliye, aynı zamanda mahallede sosyal dayanışmayı güçlendirecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde can güvenliğini esas alan bir anlayışla, depreme dayanıksız yapıların dönüşümünü kararlılıkla sürdürüyoruz. Nurtepe Merkez Camii, mahallemizin manevi hayatında önemli bir yere sahip. Bu değeri koruyarak, daha güvenli ve daha donanımlı bir yapıyı hemşehrilerimize kazandırıyoruz. Hayata geçireceğimiz külliye; ibadetin yanı sıra eğitim, paylaşım ve dayanışma kültürünü de güçlendirecek. Nurtepe 'ye yakışan, uzun yıllar hizmet verecek nitelikli bir eser ortaya koymayı hedefliyoruz. Şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Nurtepe Merkez Camii, hem güvenli yapısıyla hem de çok yönlü kullanım alanlarıyla Kağıthane'nin önemli merkezlerinden biri haline gelecek. - İSTANBUL