Kahraman Emmioğlu'nun ismi Gaziantep Sanat Merkezi'nde yaşayacak - Son Dakika
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Kahraman Emmioğlu'nun ismi Gaziantep Sanat Merkezi'nde yaşayacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Sanat Merkezi'ne, kentte milletvekilliği döneminde büyük hizmetlerde bulunan Kahraman Emmioğlu'nun ismi verildi.

09.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:49
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Kahraman Emmioğlu'nun ismi Gaziantep Sanat Merkezi'nde yaşayacak

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Sanat Merkezi'ne, kentte milletvekilliği döneminde büyük hizmetlerde bulunan Kahraman Emmioğlu'nun ismi verildi.

Gaziantep'te kentin hafızasında önemli bir yeri olan, adliye ve valilik olarak uzun yıllar hizmet veren, cumhuriyet dönemi eserlerinden olan eski adliye binasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Gaziantep Sanat Merkezi olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Hizmete devam eden merkezinde yeni adı ise Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi oldu.

Fiziksel Engelliler Vakfı ve İlim Yayma Vakfı kurucularından olan ve yönetim kurulu başkanlıkları yapan, TBMM 20'nci dönem Gaziantep milletvekili, ilim, kültür ve sanat insanı Kahraman Emmioğlu'nun isminin yaşatılması için düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin ve Derya Bakbak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Kahraman Emmioğlu'nun damadı Zeynep Abidin Okul, Kahraman Emmioğlu'nun ailesi ile sevenleri katıldı.

"Kahraman Emmioğlu gönül, vakıf insanı oldu"

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski adliye binasının Cumhuriyet tarihinde birçok olaya şahitlik ettiğini belirterek, "Gönül adamı, vakıf adamı olmak öyle çok kolay değil. Kahraman abi arı gibi hep başkaları için çalıştı. Gönül, vakıf insanı oldu. Kurucu Aile Bakanlığı yaptığım zaman Fiziksel Engelliler Vakfı'nda beraber çok çalıştık. Bu vakıf onun için çok önemli, özeldi. Bugün varız yarın yokuz. Arkanda ne bıraktığın önemli. Su gibi akan ömürde Kahraman abimiz iyi bir eş, aile, mühendis, planlamacı, vakıf adamı ve günün sonunda iyi bir gönül adamı olmak her babayiğidinde ömrü böyle bereketli geçmez. Bu şehrin manevi mirası, abimiz. Bizim için çok kıymetli olan abimizin vefatı derinden üzmüştü" dedi.

"Bir mekteptir Kahraman Emmioğlu'nun yanında çalışmak"

Başkan Şahin, konuşmasının devamında Emmioğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı dönemde başarılı çalışmalarına değinerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1994'te atılan tohum bugün Gaziantep ile birlikte Türkiye'de Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini oluşturmuştur. Yeni dönemde abimizin planlamacı bakışı Veysel Eroğlu'nu yetiştirmişti. Veysel Eroğlu bizim Düzbağ'da yolumuzu açan en önemli bilim adamıdır. Dolayısıyla bir mekteptir Kahraman Emmioğlu'nun yanında çalışmak. Bir Ali Şahin'i milletvekili olarak yetiştirmiştir. Örnek, lider olmak çok önemli. Cumhurbaşkanımız bizim yetişmemizde baş mimarımız oldu. Kahraman abimizin ona verdiği destekle bugün gönlümüzdeki yeri bambaşkadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahraman Emmioğlu'nun ismi Gaziantep Sanat Merkezi'nde yaşayacak - Son Dakika

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