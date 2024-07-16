Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı yaşlıları ziyaret etti

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Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk, Kahramankazan'ın İçören Mahallesi'nde yaşayan yaşlıları ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Öztürk, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretler kapsamında İçören Mahallesi'nde yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu. Öztürk, belediye olarak toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını ön planda tuttuklarını belirterek, ziyaretlerin amacının hem yerel halkla birebir iletişim kurmak hem de ihtiyaç sahiplerinin yaşam şartlarını iyileştirmek olduğunu vurguladı.

Öztürk, yaptığı ziyaretlerde belediyenin sunduğu çeşitli sosyal yardım hizmetler ve destek programları hakkında da bilgi verdi ve yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında, Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından çeşitli gıda kolileri dağıtıldı.

İçören Mahallesi sakinleri, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, belediyenin yardımlarının kendilerine büyük destek olduğunu belirttiler. - ANKARA