Kahramankazan Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Buluştu

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Engelli bireylerin el emeği eserlerini tek tek inceleyen Çırpanoğlu, engelli ailelerinin yaşadıkları sorunları da dinledi. Engellilere yüzme havuzu, istihdam, yaz okulu ve engelli bireylerin ailelerine psikolojik destek konuları gelen talepler arasında yer aldı. Çırpanoğlu, ailelerin taleplerini tek tek dinleyerek not aldı vğe çözüm önerileri konuşuldu.

Özel ihtiyaçlı bireylerin karşılaştıkları engelleri kaldırmak istediğini belirten Çırpanoğlu, "Sizlerin neler yaşadıklarıyla alakalı ancak empati yapabiliyoruz ama bu empatiyi içtenlikle ve derinden yaptığımızı bilmenizi istiyoruz. Sadece Engelliler Haftası'nda çıkıp, 'Hepimiz birer engelli adayıyız' diyerek bazı şeyleri savuşturmak istemiyoruz. Bundan sonra öyle beylik laflar değil, elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmak suretiyle sizlerin derdine derman olma, yarasına merhem olma düşüncesiyle bu yola çıktık" dedi.

Etkinlik sonunda Çırpanoğlu'na içinde Nutuk'un bulunduğu ahşap kitaplık hediye edildi. İkramlar ve fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - ANKARA