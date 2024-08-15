Kahramankazan Belediyesi Mahalle Kültür Evleri Yaz Etkinlikleri

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Kahramankazan Belediyesi Mahalle Kültür Evleri, yaz döneminde de eğitim, müzik, coşku ve eğlencenin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Satıkadın Mahalle Kültür Evi, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi, Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi ve KAGEM, çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle devam ediyor. Kültür Evleri, müzikten spora, bilimden kültüre kadar geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler sunarak çocukların gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Eğitim ve öğretimin eğlenceli hale getirildiği Mahalle Kültür Evleri ilçede büyük bir rağbet görürken, yaz okulu programıyla da çocukların gözde merkezi haline geldi. Eğitimciler eşliğinde verilen Kur'an-ı Kerim, resim, el sanatları, gitar, satranç, bağlama, etkin okuma, yazma-yazarlık, akıl zeka oyunları, spor ve jimnastik, drama, yaz atölyeleri, oyunlarla değerler eğitimi, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, ülkeler coğrafyası, matematik kursları ile sürpriz gezi ve etkinlikler başlı başına yaz dönemi faaliyetleri arasında yerini aldı. - ANKARA