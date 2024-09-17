Kahramankazan Belediyesi'nden Okullara Temizlik Malzemesi Desteği - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi'nden Okullara Temizlik Malzemesi Desteği

Kahramankazan Belediyesi\'nden Okullara Temizlik Malzemesi Desteği

Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki okullara temizlik malzemesi desteği sağlayarak sağlık ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Dağıtılan malzemeler arasında dezenfektan, maske ve geri dönüşüm kutuları bulunuyor.

17.09.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullara temizlik malzemesi desteği sağladı.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri ilçede bulunan okulları tek tek ziyaret ederek okulların ihtiyacı olan malzemeleri tespit etti. Temizlik malzemeleri belediye ekiplerince okullara dağıtıldı. Sağlık ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen bu girişim kapsamında okullara yüzeysel dezenfektan, maske, pil kutusu ve geri dönüşüm kutusu temin edildi. Öğrencileri hijyen ve çevre koruma konusunda teşvik etmek amacıyla yapılan çalışmalar özenle yürütüldü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, verdikleri desteğin öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için süreceğini belirtti. Ayrıca, çevre bilincinin artırılması amacıyla bu tür desteklerin devam edeceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesi'nden Okullara Temizlik Malzemesi Desteği - Son Dakika

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